Ir pagājuši 15 gadi, kopš bez pēdām pazuda deviņus gadus vecā Kristīne... Tagad atsākta viņas meklēšana
Ir pagājuši piecpadsmit gadi, kopš Rēzeknē bez pēdām pazuda mazā Kristīne Volkova. Toreiz viņai bija tikai deviņi gadi. Lai gan oficiālā versija vēsta, ka meitene traģiski noslīkusi, viņas mirstīgās atliekas tā arī netika atrastas, atstājot ģimeni gadiem ilgā, mokošā neziņā.
Tagad, atsaucoties Kristīnes mātes lūgumam, brīvprātīgo organizācija "Bezvests.lv" paziņojusi par meklēšanas atsākšanu.
Organizācijas pārstāvji neslēpj, ka šis gadījums ir ārkārtīgi sarežģīts, ņemot vērā, cik daudz laika ir aiztecējis kopš liktenīgās dienas. Tomēr brīvprātīgie nav gatavi padoties. Rūpīgi izpētot lietas materiālus, Rēzeknes upes krastu īpatnības un pazušanas apstākļus, "Bezvests.lv" eksperti atzīst, ka cerība atrast pēdas un sniegt atbildes joprojām pastāv.
"Ģimenei tās nav tikai meklēšanas," uzsver organizācijā. "Tas ir mēģinājums pēc daudziem gadiem pielikt punktu šai lietai un izbeigt sāpes un neziņu, ar kurām ģimene dzīvo jau 15 gadus."
Meklēšanas pasākumi plānoti jau šo svētdien, 17. maijā, kad brīvprātīgie rūpīgi pārmeklēs sauszemi gar Rēzeknes upes krasta līniju. Organizācija aicina atsaukties ikvienu, kurš jūt aicinājumu un ir gatavs fiziski palīdzēt krastu pārbaudē. Visi, kuri vēlas piedalīties, aicināti pievienoties meklēšanas grupai saziņas lietotnē "Telegram", kur tiek publicēta visa aktuālā informācija par pasākuma norisi.
"Bezvests.lv" arī atgādina, ka jau 16 gadus organizācija darbojas tikai un vienīgi uz brīvprātības principiem. Neviens komandas dalībnieks par savu pašaizliedzīgo darbu nesaņem atalgojumu vai piemaksas. Tādēļ ikviena palīdzība ir no svara – pat viena eiro ziedojums būtiski palīdz segt sagatavošanās un meklēšanas darbu izmaksas.
Savukārt tos, kuri nevar pievienoties klātienē vai atbalstīt finansiāli, brīvprātīgie lūdz vienkārši dalīties ar šo informāciju sociālajos tīklos.