Zelenskis nācis klajā ar satraucošu paziņojumu par Baltkrieviju
Ukraina fiksējusi jaunus Maskavas mēģinājumus iesaistīt Baltkrieviju karā, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pēc sanāksmes ar valsts drošības un aizsardzības dienestu vadītājiem Ukrainas prezidents atklājis, ka Ukrainas izlūkdienestu rīcībā esošā informācija liecina par neseniem Maskavas mēģinājumiem piespiest Blatkrievijas līderi Aleksandru Lukašenko iesaistīties Krievijas militārajās operācijās.
Konkrētie plāni paredzot uzbrukumu izvēršanu no Baltkrievijas teritorijas divos virzienos – dienvidos pret Černihivu un Kijivu, vai ziemeļos pret kādu no NATO valstīm.
" Ukrainas rīcībā ir detalizēta informācija par Krievijas un Baltkrievijas sarunām. Ukraina, bez šaubām, aizstāvēs sevi un savus cilvēkus, ja Aleksandrs Lukašenko pieļaus kļūdu un nolems atbalstīt šo Krievijas nodomu," paziņoja Zelenskis.
Lai reaģētu uz iespējamiem draudiem, Ukrainas bruņotajiem spēkiem jau ir uzdots nostiprināt valsts robežu šajā sektorā un sagatavot tūlītēju prettrieciena plānu.