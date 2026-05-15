Zelenskis nācis klajā ar satraucošu paziņojumu par Baltkrieviju
Foto: EPA/Scanpix
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdina, ka Krievija mēģina iesaistīt karā Baltkrieviju.
Pasaulē

Zelenskis nācis klajā ar satraucošu paziņojumu par Baltkrieviju

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Ukraina fiksējusi jaunus Maskavas mēģinājumus iesaistīt Baltkrieviju karā, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Zelenskis nācis klajā ar satraucošu paziņojumu par...

 Pēc sanāksmes ar valsts drošības un aizsardzības dienestu vadītājiem Ukrainas prezidents atklājis, ka Ukrainas izlūkdienestu rīcībā esošā informācija liecina par neseniem Maskavas mēģinājumiem piespiest Blatkrievijas līderi Aleksandru Lukašenko iesaistīties  Krievijas militārajās operācijās.

Konkrētie plāni paredzot uzbrukumu izvēršanu no Baltkrievijas teritorijas divos virzienos – dienvidos pret Černihivu un Kijivu, vai ziemeļos pret kādu no NATO valstīm.

" Ukrainas rīcībā ir detalizēta informācija par Krievijas un Baltkrievijas sarunām. Ukraina, bez šaubām, aizstāvēs sevi un savus cilvēkus, ja Aleksandrs Lukašenko pieļaus kļūdu  un nolems atbalstīt  šo Krievijas nodomu," paziņoja Zelenskis.

Lai reaģētu uz iespējamiem draudiem, Ukrainas bruņotajiem spēkiem jau ir uzdots nostiprināt valsts robežu šajā sektorā un sagatavot tūlītēju prettrieciena plānu.

Tēmas

KrievijaNATOUkrainaAleksandrs LukašenkoVolodimirs Zelenskis

Citi šobrīd lasa