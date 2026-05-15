Policija Imantā aiztur izvirtuli, kurš pie skolas glūnējis uz bērniem un pašapmierinājies
Valsts policija aizturējusi vīrieti, kurš Rīgā, Imantas mikrorajonā, pie kādas izglītības iestādes veicis netiklas darbības, informēja Valsts policijā.
Valsts policijā bija saņemta informācija no aculieciniekiem par vīrieti, kurš pie kādas skolas Rīgā, Imantas mikrorajonā, pašapmierinājies. Reaģējot uz iedzīvotāju sniegtajām ziņām, policijā tika uzsākta pārbaude. Nākamajā dienā, 13. maijā, likumsargi ieguva informāciju, ka…— Valsts policija (@Valsts_policija) May 15, 2026
Sākotnēji likumsargi saņēma informāciju no aculieciniekiem par vīrieti, kurš pie skolas sabiedriskā vietā pašapmierinājies. Reaģējot uz iedzīvotāju sniegtajām ziņām, policijā nekavējoties tika sākta apstākļu pārbaudi.
Nākamajā dienā, 13. maijā, likumsargi ieguva informāciju, ka vīrietis ir atgriezies pie minētās izglītības iestādes un turpina veikt netiklās darbības.
Veicot operatīvos pasākumus, Valsts policijas darbinieki noskaidroja iespējamā vainīgā atrašanās vietu un 14. maijā personu aizturēja.
Policijā saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess, un tiek skaidroti precīzi notikuma apstākļi.
Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem par vērību un aicina arī turpmāk nekavējoties ziņot par aizdomīgām vai pretlikumīgām darbībām, īpaši izglītības iestāžu tuvumā, zvanot pa tālruni 110.