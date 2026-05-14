LVM kokaudzētavās vēl pieejami kvalitatīvi meža koku stādi meža atjaunošanai
Palielinoties nokrišņu daudzumam, laikapstākļi atkal kļūst piemēroti meža stādīšanai, ko pavasaros ierasti veic no aprīļa līdz pat maija beigām. Lai stādītā mežaudze izaugtu par kvalitatīvu un veselīgu mežu, liela nozīme ir izvēlētajiem stādiem. Vairākās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kokaudzētavās vēl ir pieejami kvalitatīvi dažādu sugu stādi meža atjaunošanai.
Meža īpašnieki LVM kokaudzētavās var iegādāties egles, priedes un lapkoku stādus. Meža stādi audzēti no sēklām, kas iegūtas īpaši veidotās un uzturētās sēklu plantācijās, nodrošinot augstu stādu kvalitāti.
Strenču, Mežvidu un Mazsilu kokaudzētavās pieejami egles ietvarstādi, savukārt egles kailsakņi ar uzlabotu sakņu sistēmu pašlaik pieejami Podiņu un Valmieras kokaudzētavās. Abu veidu egles stādi piemēroti stādīšanai visos Latvijas reģionos.
Mežvidu kokaudzētava un Strenču kokaudzētava pieejami priedes ietvarstādi līdz 15 cm augstumā. Šie ir austrumu izcelsmes stādi, tādēļ tos iespējams stādīt visā Latvijas teritorijā. Savukārt, ja plānota bērzu stādīšana, piemēroti bērza ietvarstādi ar kompaktu sakņu sistēmu, kas ietverta augsnes substrātā, pieejami Mežvidu un Mazsilu kokaudzētava. Mežvidu kokaudzētavā pieejamie 60 cm augstie bērza ietvarstādi ir austrumu izcelsmes, bet Mazsilu kokaudzētavā - rietumu izcelsmes. Tikmēr Podiņu kokaudzētava iespējams iegādāties bērza kailsakņu stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu.
Melnalksnis ar uzlabotu sakņu sistēmu šobrīd pieejams Valmieras kokaudzētavā. Šos stādus visbiežāk stāda vietās, kur ir paaugstināts mitruma līmenis.