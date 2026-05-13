ZZS uzskata, ka prezidentam būtu jāvirza jauns premjera amata kandidāts
"Progresīvajiem" faktiski pametot Evikas Siliņas (JV) valdību, nepieciešams ātri izbeigt politisko nenoteiktību un virzīties uz rīcībspējīgu valdību, trešdien sarunā ar žurnālistiem sprieda Latvijas Zemnieku savienības (LZS) priekšsēdētājs, ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Pēc viņa vārdiem, "Progresīvo" rīcība radījusi būtisku politisko nenoteiktību laikā, kad prioritātei jābūt valsts drošībai.
Viņš norādīja, ka ZZS valde ārkārtas sēdē secinājusi - koalīcijas partneri rīkojušies bezatbildīgi, izvēloties nevis virzīt aizsardzības ministra kandidātu, bet gan destabilizēt valdību. "Progresīvajiem" gan nemaz netika piedāvāta iespēja virzīt jaunu ministru, jo savu kandidātu aizsardzības ministra amatam virzīja premjere Siliņa.
Valaiņa vērtējumā, valdība pēc būtības ir kritusi un šobrīd funkcionē kā tehniska valdība. Politiķis uzsvēra, ka pašreizējā situācija nevar ilgstoši saglabāties, tādēļ nepieciešams pēc iespējas ātrāk mazināt politisko nenoteiktību un nodrošināt rīcībspējīgas valdības izveidi, īpaši drošības jautājumu risināšanai.
ZZS skatījumā, atbilstoši Satversmei Valsts prezidentam būtu jāvirza jauns Ministru prezidenta amata kandidāts. Valainis informēja, ka piektdien paredzētas politiskās konsultācijas ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kurās ZZS paudīs savu redzējumu par turpmāko rīcību.
Viņš arī uzsvēra, ka ZZS ir gatava uzņemties atbildību par situācijas risināšanu un piedalīties nākamās valdības veidošanā, vienlaikus respektējot Valsts prezidenta lēmumus. Pēc Valaiņa teiktā, partijai ar 18 mandātiem Saeimā šajā procesā būs nozīmīga loma.
Vienlaikus politiķis uzsvēra, ka valstij nepieciešama stabila un rīcībspējīga valdība, lai risinātu gan drošības, gan ekonomiskos jautājumus, tostarp saistībā ar gaidāmo budžeta sagatavošanu un iedzīvotāju dzīves dārdzību.
Ja ziņots, ka "Progresīvie" aicina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, trešdien pēc tikšanās ar Siliņu teica "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Viņš pauda, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Šuvajevs norādīja, ka Saeimā mudinās opozīcijas spēkus "pārliecināties, vai Siliņas valdībai ir vairākums". Ja Saeimā būs balsojums par Siliņas demisiju, "Progresīvo" balsis Siliņai nebūs.
Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputāti mandātu, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Vienlaikus politiķis aicināja Valsts prezidentu sākt politiskās konsultācijas par iespējamu jaunas valdības veidošanu, uzsverot, ka valstij nepieciešama stabila un rīcībspējīga izpildvara.
Politiķis norādīja, ka līdz vēlēšanām atlikuši pieci mēneši, taču arī šajā laikā nepieciešams pilnvērtīgs un prognozējams valdības darbs, īpaši sagatavojot nākamo valsts budžetu un pieņemot lēmumus drošības jomā.
Kā vēstīts, pēc Siliņas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) partija "Progresīvie" paziņoja, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēlējās ar premjeri tikties, pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību.
Trešdienas pēcpusdienā "Progresīvie" un Siliņa tikās. Siliņai līdzi bija viņas izraudzītais aizsardzības ministra amata kandidāts Melnis.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.