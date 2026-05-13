"Apvienotais saraksts" rosinās Siliņas demisiju un gatavs uzņemties jaunas valdības veidošanu
Opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS) vāc parakstus Evikas Siliņas (JV) valdības demisijai un ir gatavi uzņemties jaunās valdības vadīšanu, trešdien žurnālistiem pauda AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.
Deputāts Edvards Smiltēns (AS) norādīja, ka Siliņas valdība ir zaudējusi uzticību un rīcībspēju. Smiltēns arī norādīja, ka AS ir gatavi uzņemties Aizsardzības ministrijas vadību. Viņš aicināja Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču nekavējoties sākt konsuttācijas Rīgas pilī par turpmāko rīcību. Smiltēns norādīja, ka Siliņas demisijas pieprasījumam jābūt ceturtdienas Saeimas sēdes darba kārtībā.
‼️ Latvija nevar atļauties valdību, kas zaudējusi sabiedrības uzticību un rīcībspēju - spēju pieņemt valstiski izšķirošus lēmumus.— 🇱🇻 Edvards Smiltēns (@EdvardsSmiltens) May 13, 2026
Tādēļ Apvienotais Saraksts Saeimā rosina neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Esam gatavi uzņemties atbildību par valsti un…
AS Saeimā ir 13 deputātu mandāti.
Kā ziņots, valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" šodien aicināja Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Pēc tikšanās ar Siliņu "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Šuvajevs norādīja, ka Saeimā mudinās opozīcijas spēkus "pārliecināties, vai Siliņas valdībai ir vairākums". Ja Saeimā būs balsojums par Siliņas demisiju, "Progresīvo" balsis Siliņai nebūs. Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Kā vēstīts, pēc Siliņas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) partija "Progresīvie" paziņoja, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību. Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim izdevies vienoties par darba turpināšanu. Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.