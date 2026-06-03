Slovākijā lāča uzbrukumā smagi savainots tūrists
Slovākijā lāča uzbrukumā pārgājienu maršrutā smagi savainots tūrists, glābšanas dienesta pārstāve pavēstīja ziņu aģentūrai TASR.
36 gadus veco "pacientu, kam bija savainojumi kakla rajonā, mēs ar helikopteru nogādājām slimnīcā Žilinā," sacīja preses sekretāre.
Negadījums notika otrdienas vakarā Strāņavu ciematā pļavas malā, kas robežojas ar blakus esošo mežu.
Vīrietis guvis vairākus ievainojumus, galvenokārt kodumus, taču viņa stāvoklis ir stabils, vēsta telekanāls "TV Markíza".
Netālu no uzbrukuma vietas manīti arī divi jauni dzīvnieki.
Kā noprotams, uzbrukusi lācene, kas baidījusies par saviem mazuļiem.
Varasiestādes aicināja sabiedrību, ja iespējams, izvairīties no šīs teritorijas.
Saskaņā ar pēdējo oficiālo uzskaiti, kas publicēta 2022. gadā, Slovākijā savvaļā dzīvo aptuveni 1200 brūnie lāči.
Dzīvnieki parasti izvairās no cilvēkiem, ja tos laikus pamana. Tomēr tie var uzbrukt, ja sastapšanās ir negaidīta vai ja lāču māte saskata draudus saviem mazuļiem. Pēdējos gados vairāki lāču uzbrukumu beigušies letāli.