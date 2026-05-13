Pirms Siliņas tikšanās ar "Progresīvajiem" "Jaunā vienotība" vēlreiz uzlavē Melni un aicina viņu atbalstīt
"Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcija vienbalsīgi lēmusi atbalstīt pulkveža Raivja Melņa kandidatūru aizsardzības ministra amatam, uzsverot nepieciešamību politiķiem nodrošināt atbalstu profesionāliem kandidātiem, sacīja frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Frakcijas sēdē piedalījās arī premjere Evika Siliņa (JV), kura tagad devusies runāt ar "Progresīvajiem", kuru aizsardzības ministru viņa svētdien atlaida.
"Darbs, protams, arī mums, politiķiem, ir jāizdara, lai nodrošinātu atbalstu šim profesionālajam kandidātam," pēc sarunas frakcijā uzsvēra Jurēvics.
Viņš norādīja, ka frakcija ir uzklausījusi kandidātu un augstu novērtējusi viņa profesionālo pieredzi, tostarp darbību Ukrainā, izglītību un pieredzi Nacionālajos bruņotajos spēkos, kas devis pārliecību par viņa atbilstību amatam.
Pēc Jurēvica teiktā, Melņa ciešā sadarbība ar Ukrainas partneriem un kontakti augstākajā līmenī ir īpaši nozīmīgi pašreizējā drošības situācijā, ņemot vērā Krievijas radīto apdraudējumu. "Ja kāds zina, kā cīnīties ar potenciālu agresoru, kas apdraud arī mūsu valsti un NATO, tā ir Ukraina," sacīja politiķis.
Vienlaikus viņš aicināja arī pārējos Saeimas deputātus un frakcijas iepazīties ar kandidāta redzējumu un pieredzi. Pēc Jurēvica teiktā, Melnis ir gatavs tikties ar visām frakcijām un skaidrot savas prioritātes.
Politiķis pauda pārliecību, ka deputāti, iepazīstoties ar kandidāta profesionālo pieredzi un redzējumu, atbalstīs viņa virzīšanu amatā.
Kā vēstīts, šopēcpusdien pēc "Progresīvo" Saeimas frakcijas tikšanās ar Siliņu "Progresīvie" varētu informēt par turpmāko darbu koalīcijā. Pirms tam notika tikšanās arī JV Saeimas frakcijā, kur tika lemts par frakcijas atbalstu Melnim.
Iecerēts, ka puses pārrunās politiskos procesus kopš dronu incidenta Rēzeknē. Siliņa uz tikšanos solīja nākt ar savu Melni.
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, vaicāts, vai "Progresīvie" varētu virzīt savu kandidātu aizsardzības ministra amatam, aģentūrai LETA norādīja, ka "Progresīvie" vispirms vēlas sarunu ar Siliņu par lēmumiem un politisko procesu kopš pagājušās ceturtdienas. "Tad arī lemsim par tālāko," teica Šuvajevs.
Pašlaik nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) partija "Progresīvie" ir paziņojusi, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību.
JV vadība nav devusi skaidru redzējumu, kā iecerēts sakārtot saspringtās attiecības ar "Progresīvajiem", lai turpinātu eksistēt Siliņas valdības koalīcija, tā vietā uzsvaru cenšoties likt uz jauna aizsardzības ministra apstiprināšanu.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. JV piesauc arī citus "nopietnus iemeslus, kas krājušies ilgākā periodā", proti, Sprūdam tiek pārmesta "augsta (ap 40%) personāla mainība Aizsardzības ministrijā un divu valsts sekretāru nespēja sastrādāties ar ministru".
Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.