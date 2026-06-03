Par nelaiķi Velu Kilmeru izskanējuši skarbi apvainojumi. Viņš nodēvēts par "vissliktāko cilvēku"
Režisors, kurš strādāja kopā ar Velu Kilmeru, publiski izteicis ļoti skarbu vērtējumu par nelaiķi aktieri, nosaucot to par "sliktāko cilvēku", kādu viņš jebkad pazinis. Mūsdienās Kilmeru par šādu uzvedību nekavējoties atlaistu, viņš saka.
Režisors Adams Markuss, kurš ar Velu Kilmeru strādāja pie 2008. gada trillera “Conspiracy”, 1. jūnijā publicēja garu un nesaudzīgi atklātu ierakstu sociālajā tīklā “Facebook”. Tas tapa nedaudz vairāk nekā gadu pēc aktiera nāves — Kilmers 2025. gada aprīlī 65 gadu vecumā devās mūžībā.
Režisors publiskoja fotogrāfiju, kur abi redzami kopā filmēšanas laukumā. Parakstā pie attēla Adams Markuss izteica vairākas nopietnas apsūdzības par aktiera uzvedību filmēšanas laikā.
“Ja kāds tagad iepleš acis, jo ‘par mirušajiem slikti nerunā’, tad, pie velna ar to,” rakstīja režisors. “Viņš bija fiziski agresīvs (sestajā filmēšanas dienā iesita man pa kājstarpi tikai tāpēc, ka es nepaskatījos uz viņa jaunajiem “Crocs” apaviem), seksuāli uzmācās mana projekta aktrisēm un bija verbāli aizskarošs.”
Režisors arī apgalvoja, ka Kilmers katru filmēšanas dienu atradies kādu vielu ietekmē, regulāri kavējis darbu par vairākām stundām un pirmajā filmēšanas dienā ieradies tik sliktā stāvoklī, ka nācies izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, lai viņam ievadītu intravenozu šķīdumu, pirms vispār varēja sākt filmēšanu.
“Viņam samaksāja pusotru miljonu dolāru, bet viņš izturējās pilnīgi neprofesionāli,” turpināja Markuss. “Un tas ir tikai aisberga redzamais gals. Ja šis puisis šodien filmēšanas laukumā atļautos kaut desmito daļu no tā, ko darīja, viņa karjera beigtos vienā acumirklī. Viņš bija sliktākais cilvēks, kādu jebkad esmu sastapis. Un, ticiet man, tas pasaka ļoti daudz."
Markuss, kura filmogrāfijā ir arī tādi darbi kā “Texas Chainsaw” un “Secret Santa”, labi apzinājās, ka viņa izteikumi par nesen mūžībā aizgājušu sabiedrībā pazīstamu cilvēku izraisīs pretrunīgas reakcijas, tāpēc par to runāja jau savā ierakstā.
Viņa stāstījums krasi atšķiras no cieņas pilnajiem apliecinājumiem, kas tika veltīti Kilmeram pēc viņa nāves.
Vels Kilmers izvairās no fotogrāfiem
2017. gada sākumā Holivudas aktieris nevēlējās atklāt, ka cīnās ar kakla vēzi, tāpēc bija apsējis lakatiņu ap kaklu un izvairījās ...
Dažas dienas pēc Vela Kilmera aiziešanas mūžībā Toms Krūzs pasākumā “CinemaCon 2025” sirsnīgi pieminēja savu kolēģi no filmas “Top Gun”, aicinot klātesošos godināt viņa piemiņu ar klusuma brīdi un paužot dziļu cieņu par aktiera paveikto.
“Es pat nevaru izteikt, cik ļoti apbrīnoju viņa darbu. Esmu pateicīgs un pagodināts, ka viņš pievienojās “Top Gun” un vēlāk atgriezās filmā “Top Gun: Maveriks”,” sacīja Krūzs. “Viņš mīlēja kino un ar savu darbu bagātināja mūs visus," sacīja Krūzs, savā cieņas apliecinājumā, velkot paralēles starp Kilmeru un vienu no agrīnās Holivudas spožākajiem celmlaužiem – Ērvingu Talbergu. “Šis cilvēks pārvarēja visus šķēršļus un spēja radīt neaizmirstamus kino piedzīvojumus skatītājiem visā pasaulē. Tu esi mākslinieks uz visiem laikiem. Mūsu laika Talbergs.”
Holivudā Kilmers bija iemantojis pretrunīgu slavu – daudzi viņu uzskatīja par cilvēku, ar kuru grūti sastrādāties. Gadu gaitā viņš nonāca konfliktos arī ar vairākiem kolēģiem, tostarp Marlonu Brando filmas “The Island of Dr. Moreau” uzņemšanas laikā un Tomu Sizmoru, strādājot pie filmām “Red Planet” un “Heat”.
Režisors Ričards Stenlijs, kurš pirms atlaišanas paspēja kopā ar Kilmeru nostrādāt vien trīs dienas filmas “The Island of Dr. Moreau” uzņemšanas laukumā, vēlāk atcerējās: “Tiklīdz ieradās Vels, neizbēgami sākās kārtējais strīds.” Arī Džons Frankenheimers, kurš pēc Stenlija pārņēma filmas režiju, neslēpa savu attieksmi: "Man nepatīk Vels Kilmers, man nepatīk viņa attieksme pret darbu, un es nekad vairs nevēlos ar viņu strādāt." Savukārt filmas “Batman Forever” režisors Džoels Šūmahers Kilmeru raksturoja kā nenobriedušu un ārkārtīgi sarežģītu cilvēku.
Kad Kilmera kolēģei no filmas “At First Sight” Mirai Sorvino jautāja par aktiera reputāciju kā cilvēkam, ar kuru ir grūti sastrādāties, viņa šo priekšstatu neapstiprināja. "Patiesībā ar viņu bija ļoti viegli strādāt. Man nepatīk šādas baumas, jo tās var nopietni kaitēt cilvēka karjerai. Mana pieredze sadarbībā ar Velu bija tikai pozitīva. Viņš bija profesionāls, īsts džentlmenis un izcils aktieris," sacīja Sorvino.
Vela Kilmera meita Mersedesa un dēls Džeks
Tik ļoti atšķirīgi viena un tā paša cilvēka portreti. Tikai tagad vairs nav iespējams dzirdēt viņa paša versiju.
Vels Kilmers nomira no pneimonijas, taču viņa veselību jau gadiem bija smagi iedragājis 2014. gadā diagnosticētais rīkles vēzis un ar tā ārstēšanu saistītās komplikācijas.