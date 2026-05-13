Valdības krīzes fonā Rinkēvičs piektdien tiksies ar visām Saeimas frakcijām
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien, 15. maijā, Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju, pavēstīja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Kā informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciāliste Evita Urpena, piektdien plkst. 9 notiks Rinkēviča tikšanās ar Saeimas frakcijas "Progresīvie" pārstāvjiem, plkst. 13 gaidāma Valsts prezidenta tikšanās ar Saeimas frakcijas "Latvija pirmajā vietā" pārstāvjiem.
Savukārt plkst. 13.45 paredzēta Rinkēviča tikšanās ar Saeimas frakcijas "Nacionālā apvienība" pārstāvjiem, plkst. 14.30 - ar Saeimas frakcijas "Apvienotais saraksts" pārstāvjiem. Nākamās sarunas notiks plkst. 15.15 ar Saeimas Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas pārstāvjiem, bet plkst. 16 - ar Saeimas frakcijas "Jaunā vienotība" (JV) pārstāvjiem.
Rinkēvičs, kurš pašlaik uzturas ārvalstīs, pašlaik nav sniedzis savu redzējumu par izeju no valdības krīzes pēc Evikas Siliņas (JV) koalīcijas sabrukšanas. 2023. gada vasarā koalīcija, kurā apvienojās JV, ZZS un "Progresīvie", izveidojās pēc kopīga šo partiju balsojuma, kas toreizējam JV politiķim Rinkēvičam ļāva nonākt Valsts prezidenta amatā.
Jau ziņots, ka valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" trešdien aicināja Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Pēc tikšanās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Šuvajevs norādīja, ka Saeimā mudinās opozīcijas spēkus "pārliecināties, vai Siliņas valdībai ir vairākums". Ja Saeimā būs balsojums par Siliņas demisiju, "Progresīvo" balsis Siliņai nebūs. Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Kā vēstīts, pēc Siliņas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) partija "Progresīvie" paziņoja, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību. Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība