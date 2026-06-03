Jūrmalā par huligānismu un draudiem policistiem apcietināts vīrietis
Šā gada maija beigās Valsts policijas likumsargi Jūrmalā aizturēja divus vīriešus, kuri kādā ēdināšanas vietā konfliktēja ar citiem apmeklētājiem, kā arī nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un aizdomās turētajam, kurš izteica draudus policistam, piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
2026. gada 29. maijā ap pulksten 18.30 Valsts policijas darbinieki, kuri tobrīd strādāja Jūrmalā, saņēma informāciju no iedzīvotājiem, ka turpat netālu kafejnīcā personu grupa veic huligāniskas darbības. Proti, pāris vīrieši agresīvi uzvedās, konfliktēja, izrādīja fizisku spēku pret citiem apmeklētājiem un traucēja uzņēmuma darbu. Kad Valsts policijas likumsargi ieradās notikuma vietā, manāmā alkohola reibumā esošie vīrieši nepakļāvās policistu likumiskajām prasībām. Viens no vīriešiem bija izteikti agresīvs un izteica draudus likumsargiem atņemt šaujamieročus. Abi 1988. un 1986. gadā dzimušie vīrieši tika aizturēti.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas – par huligānismu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas saistīts ar pretošanos varas pārstāvim vai personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.
Izvērtējot kriminālprocesā iegūtos materiālus, abi vīrieši tika atzīti par aizdomās turētajiem, un vienam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Jāpiemin, ka apcietinātais vīrietis ir vairākkārtīgi nonācis policijas redzeslokā, un pēdējo reizi sodīts par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā un par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs.
Valsts policija aicina atsaukties Jūrmalā notikušā konflikta aculieciniekus, zvanot pa tālruņa numuru 67075147, 67075164 vai 112!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.