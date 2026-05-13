Siliņa apgalvo, ka negrasās ar "Progresīvajiem" karot
Premjerministre Evika Siliņa (JV) TV3 raidījumam "900 sekundes" apgalvoja, ka šodien pie koalīcijas partneru "Progresīvo" Saeimas frakcijas deputātiem ieradīsies runāt, nevis karot.
"Es piedāvāju mums karot ar īstajiem ienaidniekiem, bet pašiem atrast veidu, kā aizstāvēt savu valsti," par gaidāmo tikšanos ar "Progresīvajiem" sacīja Siliņa. Viņa vairākkārt uzsvēra, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vajadzētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā.
Skaidrojot savu izvēli aizsardzības ministra amatam virzīt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pulkvedi Raivi Melni, premjere uzsvēra, ka, viņasprāt, neviens cilvēks no politiskās vides šajā situācijā nespētu aizsardzības ministra amatā iejusties un noorientēties tik ātri kā profesionālis, kura līdzšinējais ikdienas darbs jau ir bijis ar to saistīts.
Siliņa vērsa uzmanību, ka viņa nepiedāvāja aizsardzības ministra amatam virzīt kādas citas partijas politiķi, lai nebūtu "politisko greizsirdību". Tādējādi viņa cer, ka varbūt visi koalīcijas partneri spēs vienoties par Melni kā par kopīgu koalīcijas kandidātu.
Vaicāta par atbildības uzņemšanos, Ministru prezidente pieļāva, ka viņai varbūt vajadzēja jau agrāk reaģēt uz neiepriecinošo situāciju ar Aizsardzības ministrijas vadību, jo patlaban nozarē strādājošie "nāk ārā ar savu neapmierinātību ar aizsardzību". Vienlaikus viņa sacīja, ka ir atbildīga par valdību kopumā un nevēlas tagad domāt par to, kā būtu, ja būtu citādi.
Premjere apzinoties, ka arī pēc jauna aizsardzības ministra stāšanās amatā sveši droni Latvijas gaisa telpā turpinās ielidot, taču viņa cer, ka atbildīgie spēs uz to reaģēt ātrāk un ar laiku radīs iespējas tos pārtvert, novirzīt vai kā citādi tikt galā.
Jau ziņots, ka šodien plkst. 14.00 gaidāma partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijas tikšanās ar premjerministri Eviku Siliņu (JV), lai pārrunātu turpmāko darbu koalīcijā. Iecerēts, ka puses pārrunās politiskos procesus kopš dronu incidenta Rēzeknē. Siliņa uz tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Pirms tam plkst. 13.30 Siliņa ar Melni dosies uz tikšanos "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijā, kas jau ir paziņojusi, ka pilnībā atbalsta Siliņas darbības.
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, vaicāts, vai "Progresīvie" varētu virzīt savu kandidātu aizsardzības ministra amatam, norādīja, ka "Progresīvie" vispirms vēlas sarunu ar Siliņu par lēmumiem un politisko procesu kopš pagājušās ceturtdienas. "Tad arī lemsim par tālāko," teica Šuvajevs.
Pašlaik nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) partija "Progresīvie" ir paziņojusi, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību.
"Jaunās vienotības" (JV) vadība pašlaik nedod skaidru redzējumu, kā iecerēts sakārtot saspringtās attiecības ar "Progresīvajiem", lai turpinātu eksistēt Siliņas valdības koalīcija, tā vietā uzsvaru cenšoties likt uz jauna aizsardzības ministra apstiprināšanu.