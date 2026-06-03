Pītera Filipsa kāzas izgaismo jaunu plaisu karaliskajā ģimenē: Harijs uzskata, ka Viljams vainojams brālēna vēsajā attieksmē
Princis Harijs nav iekļauts viesu sarakstā uz sava brālēna Pītera Filipsa kāzām ar Harietu Sperlingu 6. jūnijā, jo līgavaiņa lojalitāte esot prinča Viljama pusē, norādījusi karaliskās ģimenes komentētāja Emīlija Neša.
Pīters Filipss jau pēc dažām dienām precēsies otro reizi, un, lai gan gaidāms, ka ļoti gaidītajā viesu sarakstā būs daudzi karaliskās ģimenes locekļi, viena cilvēka tajā nebūs — prinča Harija. Lai gan jaunībā Harijs un Pīters šķita tuvi, tiek apgalvots, ka abi “nav runājuši gadiem”.
"Pīters Filipss — princeses Annas dēls — pēdējos gados neesot runājis ar Hariju, un tas novedis pie dabiskas attiecību atsalšanas," sacīja Neša. “Domāju, ka tas ir saistīts ar personiskajām attiecībām, vai ne? Tāpēc viņš netika uzaicināts,” viņa sacīja.
Neša norādīja, ka Filipss ir “ļoti tuvs” un “ļoti lojāls” Viljamam, raksturojot viņu kā cilvēku, pie kura Velsas princis gadu gaitā varējis vērsties pēc atbalsta un padoma. Viņa piebilda, ka abu brāļu klātbūtne kāzās “visam notikumam piešķirtu pilnīgi citu nokrāsu”, bet “tas nav tas, ko tu vēlies savas dzīves, iespējams, laimīgākajā dienā”.
Paredzams, ka kāzas apmeklēs Viljams kopā ar Keitu Midltoni, savukārt, visticamāk, ieradīsies arī karalis Čārlzs. Neša lēmumu neiekļaut Hariju viesu sarakstā nosauca par “gudru” soli, lai svinības neaizēnotu ģimenes spriedze, kas saistīta ar Harija memuāriem “Liekais” un viņa kopīgo “Netflix” seriālu ar Meganu Mārklu.
Kāds cits avots izdevumam “Examiner” sacīja: “Tā ir taisnība, ka pēdējos gados viņu attiecības ir atsalušas, taču Harijs saka, ka ir pilnīgi pārliecināts — Viljams ir iemesls, kāpēc Pīters pret viņu izturas vēsi.”
Pīters Filipss ir nelaiķes karalienes Elizabetes II vecākais mazdēls un karaļa Čārlza māsasdēls. Par saderināšanos ar Harietu viņš paziņoja pagājušā gada augustā.
48 gadus vecais Pīters, kurš ir 19. rindā uz britu troni, iepriekš bija precējies ar Otumu Kelliju. Viņiem ir divas meitas — Aila un Savanna. Pēc tam viņš bija ilgstošās attiecībās ar Lindsiju Volisu, bet 2024. gadā abi šķīrās. Vēlāk Pīters iepazinās ar Harietu — bērnu medmāsu, kurai ir tīņu vecuma meita Džordžija. Pirmoreiz kā pāris abi kopā apmeklēja jāšanas sacensības Badmintonā (Anglijā) 2024. gada vasarā. Šajā pasākumā Harieta iepazinās ar nākamo vīramāti princesi Annu, Pītera māsu Zāru un karalieni Kamillu.