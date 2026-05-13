Gatava pati atkāpties, vai gaidīs demisijas pieprasījumu? Siliņa paziņo par turpmāko rīcību
Pēc tam, kad līdzšinējais koalīcijas partneris - partija "Progresīvie" - paziņoja, ka aicina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sāks konsultācijas ar savas partijas valdi un frakcijas deputātiem, kā arī koalīcijas partneri Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) par turpmāko rīcību, teikts premjeres paziņojumā tviterī.
Premjeres pārstāvji pašlaik nesniedz detalizētākas atbildes par turpmāk gaidāmo politisko rīcību, piemēram, vai, palikusi bez balsu vairākuma atbalsta parlamentā, Siliņa ir gatava pati atkāpties, vai arī gaidīs demisijas pieprasījumu, vai Siliņa saglabās valdībā vēl pašlaik palikušos divus "Progresīvo" ministrus?
Politiķe paziņojumā sociālajos medijos klāsta, ka viņas prioritāte ir Latvijas iedzīvotāju labklājība un valsts drošība.
Siliņa šodien esot piedāvājusi "Progresīvajiem" risinājumu turpmākai sadarbībai - kopīgi virzīt profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, ko viņi ir noraidījuši.
Mana prioritāte ir mūsu iedzīvotāju labklājība un valsts drošība. Šodien piedāvāju Progresīvajiem risinājumu turpmākai sadarbībai - kopīgi virzīt profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, ko viņi ir noraidījuši.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 13, 2026
"Tā vietā, lai vienotos par kopīgu darbu, "Progresīvo" vadība izvēlējušies neuzņemties nekādu atbildību par mūsu iedzīvotāju labklājību un mūsu valsts drošības un aizsardzības stiprināšanu," nesenos sadarbības partnerus kritizē Siliņa.
Jau vēstīts, ka pēc Siliņas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) partija "Progresīvie" paziņoja, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību. Pāris dienas vēlāk "Progresīvie" paziņoja, ka Siliņas valdībai vairs nav viņu balsu, lai arī paši viņi demisijas pieprasījumu neiesniegšot.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.
Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu. Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.