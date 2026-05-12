Smags skats pēc traģiskā sprādziena: Bauskas ielas nama iemītnieki pēc četriem mēnešiem atgriežas pēc mantām
Četrus mēnešus pēc traģiskā gāzes sprādziena Rīgā, Bauskas ielā, ēkas iemītnieki beidzot varēja iekļūt savos dzīvokļos, lai paņemtu savas mantas.
Šā gada 2. janvārī Rīgas Torņakalnā notika traģisks sprādziens, kas skāra daudzdzīvokļu māju Bauskas ielā 15. Izmeklēšanā noskaidrots, ka eksplozija saistīta ar kāda piektā stāva dzīvokļa iemītnieka mēģinājumu nelikumīgi pieslēgties gāzesvadam. Sprādzienā dzīvību zaudēja divi cilvēki — pats dzīvokļa īrnieks un uzņēmuma “Gaso” Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu. Pēc notikušā pārējie ēkas iedzīvotāji tika evakuēti.
Sprādzienā cietusī ēka Bauskas ielā 15
Četrus mēnešus pēc notikušā nama iemītniekiem pirmdien, 11. maijā, beidzot tika ļauts atgriezties ēkā, lai paņemtu savas mantas. Līdz šim drošības apsvērumu dēļ viņi savos dzīvokļos iekļūt nevarēja, tāpēc daudziem tā bija pirmā iespēja pēc sprādziena atgūt vismaz daļu personisko lietu. Pēc zaudējumu uzskaites policista klātbūtnē katram iedzīvotājam tika dotas divas stundas, lai pārskatītu dzīvoklī palikušās mantas un aizvestu nepieciešamo.
Kā vēsta LTV, iedzīvotāji dzīvokļos tika ielaisti pa vienam, un policista klātbūtnē vispirms tika dokumentēti nodarītie postījumi. Tikai pēc tam viņi kopā ar palīgiem varēja sākt izvākt nepieciešamās mantas. Drošības nolūkos ēkā visos stāvos bija izvietoti papildu stiprinājumi, bet mantu savākšanai katram tika atvēlētas divas stundas.
"Kādas var būt emocijas? Kad sagrauts ir viss… Iznesu tikai datoru. Kurpes. Savas mantas," izteicās iedzīvotājs Andris.
Mājas pilnvarotais pārstāvis iepriekš norādīja, ka ēkas turpmākā atjaunošana būs ilgstošs un sarežģīts process, kura termiņus patlaban nav iespējams precīzi noteikt.
Pirmajā posmā paredzēta bīstamo konstrukciju demontāža un ēkas stabilizācija, bet darbu ilgums būs atkarīgs no situācijas, un precīzs grafiks šobrīd nav zināms. Par ēkas turpmāko nākotni varēs lemt pēc atkārtotas tehniskās izvērtēšanas.
Kā vēstīts iepriekš, saskaņā ar sertificēta būveksperta atzinumu sprādzienā cietusī dzīvojamā ēka Bauskas ielā Rīgā ir tehniski atjaunojama. Pašvaldība solījusi finansēt bīstamo konstrukciju demontāžu un sniegt atbalstu dzīvokļu remontam līdz 10 000 eiro par dzīvokli, savukārt lēmums par ēkas atjaunošanu jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai.
Sprādziena rezultātā sagruva ēkas augšējie stāvi un jumts.