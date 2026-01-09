Daudzdzīvokļu mājas sabrukums pēc gāzes sprādziena Torņakalnā
Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ...
Izmaksāti jau 60 000 eiro: aicina atsaukties sprādzienā Bauskas ielā cietušos, kuri vēl nav pieteikušies pabalstam
Rīgas Sociālais dienests saņēmis šobrīd saņēmis 66 iesniegumus no sprādzienā cietušās ēkas Bauskas ielā 15 iedzīvotājiem un krīzes pabalstos izmaksājis 60 840 eiro.
Kopumā pabalsts izmaksāts jau 55 mājsaimniecībām, informē Rīgas dome. Vienlaikus Rīgas Sociālais dienests turpina apzināt tos iedzīvotājus, kuri dzīvoja cietušajā ēkā, taču līdz šim vēl nav vērsušies pēc palīdzības.
Pašvaldība aicina līdzcilvēkus, kuri pazīst kādu no konkrētā nama iemītniekiem, kas vēl nav pieteicies atbalstam, informēt viņus par iespēju saņemt sociālo palīdzību.
Pašvaldība atgādina, ka evakuētajiem iedzīvotājiem ir tiesības saņemt krīzes pabalstu divu mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas.
Sākot ar nākamo nedēļu, individuāli tiks vērtēta katra cilvēka vai mājsaimniecības situācija, lai lemtu par turpmāko nepieciešamo sociālo palīdzību vai atbalstu. Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties dienestā, ja nepieciešama palīdzība dokumentu atjaunošanā vai cita veida sociālais atbalsts.
Iesniegumus pabalsta saņemšanai var iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā. Plašāka informācija pieejama pa tālruni 1201.