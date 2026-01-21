Uzsāk ziedojumu vākšanu Bauskas ielas iedzīvotāju atbalstam pēc traģiskā sprādziena
2026. gada 2. janvārī daudzdzīvokļu ēku Rīgā, Bauskas ielā 15, satricināja traģisks sprādziens. Septiņdesmit četras ģimenes zaudējušas savas mājas un visu iedzīvi. Pēc Bauskas ielas 15 nama iedzīvotāju kopēja lūguma, labdarības organizācija Ziedot.lv uzsāk ziedojumu vākšanu.
Līdz būvekspertīzes atzinuma saņemšanai par ēkas drošību iedzīvotājiem ir liegts apmeklēt savus dzīvokļus, lai glābtu sprādzienā un salā vēl nesabojātās mantas. Tikmēr mājas iedzīvotājiem jāturpina segt izmaksas par ēkas apsardzi un nožogojumu, kā arī nepieciešamos izdevumus, lai likvidētu sprādziena sekas. Šīs izmaksas dzīvokļu īpašniekiem pašu spēkiem nav iespējams segt, tapēc visi ziedojumi tiks novirzīti ēkas iedzīvotāju neatliekamo izdevumu segšanai - apsardzei, teritorijas norobežošanai, sprādziena seku likvidēšanai, kā arī citām izmaksām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu drošību un palīdzētu ģimenēm šajā ārkārtas situācijā.
Ziedot.lv aicina ikvienu līdzcilvēku nepalikt vienaldzīgam un sniegt atbalstu Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem, kuri šobrīd palikuši bez mājām. Ziedot iespējams Ziedot.lv mājaslapā, izvēloties projektu “Atbalsts Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem”.
Ziedot iespējams:
- Portālā Ziedot.lv ar internetbankas vai maksājuma kartes starpniecību ziedot.lv/bauskasiela
- Jebkurā bankas filiālē uz Ziedot.lv kontu, norādot mērķi „Atbalsts Bauskas ielas 15 iedzīvotājiem”