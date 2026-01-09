112

Publiskots jauns Bauskas ielas sprādziena video

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Platformā "YouTube" publicēts aculiecinieku video no brīža, kad Rīgā, Bauskas ielā piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ nogranda sprādziens.

Jau ziņots, ka sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā Torņakalnā piektdien, 2. janvārī, notika nelegāli bojāta gāzes vada dēļ. Tā rezultātā sagruvuši ēkas augšējie stāvi un jumts, no mājas evakuēti iedzīvotāji, vairāki cilvēki guvuši traumas, bet divi gājuši bojā. Pašvaldība nodrošina pagaidu izmitināšanas iespējas sprādzienā cietušajiem iedzīvotājiem.

