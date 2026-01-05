Sprādzienā Bauskas ielā cietušās ēkas likteni sola izlemt mēneša laikā; iedzīvotājiem tiek piedāvāts pagaidu mājoklis
Mēneša laikā varētu tapt skaidrs, vai gāzes sprādzienā bojāto daudzdzīvokļu ēku Bauskas ielā Rīgā atjaunos vai arī nojauks, pirmdienas vakarā vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".
Rīgas pašvaldības un ēkas dzīvokļu īpašnieki pirmdien pirmo reizi tikās sapulcē, kurā izrunāja tālākās darbības.
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītāja Dace Ziediņa skaidroja, ka nākamā tikšanās notiks 14. janvārī un tad tiks lemts par turpmāku apsardzes nodrošināšanu ēkai, kā arī pārvaldīšanas maksas pārskatīšanu.
Viņa atklāja, ka ir saņemts arī Pilsētas attīstības departamenta atzinums par tālākām darbībām, kas veicamas ar ēku, proti, nepieciešams sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu. Pašvaldība sola šo pakalpojumu iepirkt un apmaksāt no saviem līdzekļiem.
Kā informēja Rīgas domē, sākta pakalpojuma iegādes procedūra, un plānots, ka šonedēļ tiks noslēgts līgums ar atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju.
Līdz atzinuma saņemšanai ēkā būs aizliegts iekļūt. Lēmumu par ēkas nākotni pašvaldība sola mēneša laikā. Iedzīvotājiem tiek piedāvāts pagaidu mājoklis uz termiņu līdz vienam gadam. Pašvaldībā skaidro, ka uz pagaidu mājokli nevarēs pretendēt īpašumā Bauskas ielā 15 nedeklarētie īpašnieki, taču īrnieki varēs, ja ir īres līgums un īrnieks ir deklarēts īpašumā.
Maznodrošinātie iedzīvotāji, īpaši seniori, var pretendēt uz pastāvīgu mājokli sociālajā dzīvojamajā fondā. Uz sociālo mājokli nevarēs pretendēt īpašnieki, kuriem Rīgā pieder vairāki īpašumi.
Pašvaldības policija sprādzienā cietušajā ēkā nodrošinās apsardzi līdz 14. janvārim, savukārt par turpmāko apsardzes nodrošināšanu būs jālemj dzīvokļu īpašniekiem.Plānots, ka tiks piesaistīta apsardzes firma un izvērtēta tehnisko līdzekļu izmantošana ēkas apsardzei.
Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma" arī vēstīja, ka divi sprādzienā cietušie cilvēki guvuši vieglas traumas. Abi pacienti izmeklēti un palaisti mājās, apliecināja Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.
Savukārt raidījumam "TV3 ziņas" kāds iedzīvotājs apgalvoja, ka 4. un 5. stāva iemītnieki netiekot laisti ēkā, lai paņemtu nepieciešamās mantas, tostarp dokumentus. Tas esot ļauts tikai 1. līdz 3. stāva iedzīvotājiem.
Kā vēstīts, piektdien piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Sprādzienā bojā gāja divi cilvēki un divi ievainoti.
Mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija aizliegta.Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas Namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien lems par turpmāko rīcību pēc sprādziena šajā ēkā.
Komitejas sēdē plānots izvērtēt jau sniegto palīdzību iedzīvotājiem un turpmākās darbības, kā atbalstīt bez mājokļa palikušos rīdziniekus. "Tāpat nekavējoties ir jārisina jautājums, kā uzlabot pašvaldības iespējas biežāk pārbaudīt izīrētos dzīvokļus un prasīt no īrniekiem veikt civiltiesisko apdrošināšanu," uzsver komitejas vadītāja Elīna Treija (NA).