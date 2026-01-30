Gāzes sprādzienā cietušo Bauskas ielas ēku atzīst par atjaunojamu, Rīgas dome sola palīdzību
Pamatojoties uz sertificēta būveksperta atzinumu, sprādzienā cietusī dzīvojamā ēka Bauskas ielā ir tehniski atjaunojama. Pašvaldība sniegs atbalstu dzīvokļu īpašniekiem – gan finansējot šobrīd bīstamo konstrukciju demontāžu, gan izmaksājot dzīvojamo telpu remontam paredzēto atbalstu līdz 10 000 eiro par katru dzīvokli, ja tas atbildīs noteikumos paredzētajiem kritērijiem.
Jauns.lv jau vēstīja, ka sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā Bauskas ielā 15 notika nelegāli bojāta gāzes vada dēļ. Tā rezultātā sagruva ēkas augšējie stāvi un jumts, no mājas tika evakuēti iedzīvotāji, no kuriem vairāki bija guvuši traumas, bet divi gāja bojā.
Lēmums par ēkas atjaunošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai, kurā ir 74 dzīvokļu īpašnieki. Rīgas pašvaldībai attiecīgajā ēkā pieder četri dzīvokļi, un tai ir četru dzīvokļu īpašnieku balsstiesības. Pašvaldība var piedalīties ēkas atjaunošanas finansēšanā atbilstoši savai īpašuma daļai, tāpat kā pārējie dzīvokļu īpašnieki, paziņoja Rīgas dome.
Lai Valsts policija varētu iekļūt ēkā un sākt sprādziena izmeklēšanu, pašvaldība par saviem līdzekļiem – vairākiem desmitiem tūkstošu eiro - plāno demontēt atsevišķus bojātos un nedrošos ēkas paneļus un konstrukcijas. Šie ir ārkārtas pasākumi, kas nepieciešami drošības uzlabošanai.
Pēc demontāžas un nostiprināšanas darbiem, kas varētu ilgt vairākas nedēļas, ēkā vispirms ieradīsies Valsts policijas pārstāvji, lai veiktu nepieciešamās procesuālās darbības sprādziena izmeklēšanas gaitā. Pēc tam iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja iekļūt savos dzīvokļos un paņemt personīgās mantas, ievērojot drošības prasības.
Pēc tam varēs veikt ēkas konservāciju un izstrādāt atjaunošanas projektu. Ēku varēs ekspluatēt tikai pēc attiecīga Pilsētas attīstības departamenta atzinuma.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments jau pieņem pieteikumus pabalstam dzīvokļu atjaunošanai. Pabalsta apmērs var sasniegt līdz 10 000 eiro, un tas tiks piešķirts atbilstoši konkrētajos dzīvokļos veicamajiem remontdarbiem un saistošajos noteikumos paredzētajiem kritērijiem. Pabalsta apmērs tiks aprēķināts individuāli, atbilstoši izmaksu tāmēm, kuras varēs sagatavot pēc drošas iekļūšanas ēkā.
Pēc 2. janvārī notikušā sprādziena pašvaldība iedzīvotājiem nodrošināja dažādu palīdzību – sākotnējo izmitināšanu viesnīcā vairāk nekā 20 cilvēkiem, bet pēc tam pagaidu dzīvojamās telpās. Tāpat izmaksāti krīzes pabalsti 70 mājsaimniecībām 77 220 eiro apmērā un sniegta palīdzība dokumentu atjaunošanā. Rīgas Sociālais dienests turpina darbu ar katru cietušo ģimeni, lai sniegtu individualizētu palīdzību, piemēram, invalīdiem vai ģimenēm ar maziem bērniem.