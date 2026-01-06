Sprādziena brīdī svinēja sālsmaizi: 26 gadus vecās Adeles prieks par pirmo mājokli Bauskas ielā izdziest vienā mirklī
Jaunas sievietes prieku par pirmā dzīvokļa iegādi izdzisa pēc sprādziena mājā Bauskas ielā 15, radot ne tikai ievērojamus postījumus, bet arī neskaidrību par nākotni.
26 gadus vecā Adele īsi pirms Ziemassvētkiem, ar ģimenes atbalstu iegādājās savu pirmo dzīvokli Bauskas ielā. Viņa to uzskatīja par labu gada noslēgumu, plānojot pilnībā iekārtot dzīvokli līdz 2. janvārim, vēsta Latvijas Televīzija.
Liktenīgajā dienā, aptuveni 20 minūtes pēc Adeles ģimenes locekļu ierašanās dzīvoklī, mājā notika sprādziens, kas piepildīja telpas ar putekļiem un radīja troksni. Adele un viņas ģimene ātri evakuējās, redzot arī citus kaimiņus bēgam no ēkas.
Pēc evakuācijas Adele un citi iedzīvotāji konstatēja, ka ēkas jumts ir sabrucis un divi augšējie stāvi ir iebrukuši. Adeles dzīvoklis atrodas otrajā stāvā. Lai gan viņas dzīvoklis nav tik smagi cietis kā mājas augšējā daļa, viņa ir noraizējusies par sprādziena ietekmi uz ēkas konstrukcijas stabilitāti un sienām kopumā.
Meitene ir pateicīga, ka neviens nav cietis. Viņa uzsvēra, ka, ja viņi būtu ieradušies tikai piecas minūtes vēlāk (kad gāzes darbinieks vēl nebija ieradies), viņi varētu būt tieši cietuši no krītošām drupām, kamēr ienestu mēbeles.
Patlaban ēka ir slēgta, un to apsargā Valsts policija, uzturēšanās tajā ir aizliegta. Adele šobrīd paliek pie paziņām un meklē īres mājokli. Viņa sazinās ar apdrošināšanas kompāniju un banku, lai noskaidrotu nākamās darbības, un atzīst, ka viņai palīdz ģimene.
Kā ziņots, piektdien piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Sprādzienā bojā gājuši divi cilvēki un divi ievainoti.
Glābšanas darbi Torņakalnā turpinās
Rīgas pašvaldība sniedz palīdzību gan evakuētajiem iedzīvotājiem, gan glābšanas darbu veicējiem.
No cietušās ēkas evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viņiem sākotnēji tika nodrošināta iespēja uzturēties "Rīgas satiksmes" autobusos un tiek sniegta visa iespējamā palīdzība.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas Namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.