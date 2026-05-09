Rakstniece Rukšāne-Ščipčinska vēsta par lāča vizīti lauku mājās: "Ilgi nebija jāgaida"
Lācis ir izpostījis bišu stropu rakstnieces Daces Rukšānes-Ščipčinskas lauku mājās Cēsu pusē, sociālajā tīkā "X" ziņo rakstniece.
"Patiesībā ilgi nebija jāgaida, kad viens no pieciem apkārtnē mītošiem, atradīs mūsu pagalmu…" vēsta rakstniece, kura ierakstam pievienjusi arī foto ar izpostīto stropu.
Viņa atklāja, ka pati šorīt nav bijusi saimniecībā, taču zināms, ka nopostīts viens no vairākiem stropiem. Vesels esot palicis viens rāmis, kas nosēts ar bitēm, bet pagaidām nav zināms, vai dzīva ir bišu māte.
Rakstniece stāsta, ka pērn vietējo mednieku kamerās aptuveni 400 līdz 500 metru attālumā vienuviet fiksēti četri brūnie lāči, vēl viens dzīvnieks manīts citā vietā, tāpēc tiek lēsts, ka apkārtnē dzīvo pieci sugas īpatņi. Viņas māja atrodas nomaļus no citām, aptuveni 30 kilometru attālumā no Cēsīm un desmit kilometru attālumā no šosejas.
Dace Ruksane (@Ruksane) May 9, 2026
Rukšāne-Ščipčinska atzīst, ka līdz šim tiešu apdraudējumu no lāčiem nav izjutusi, taču tagad vairs nebūs tik droša, dodoties pastaigās mežā. Viņa atklāj, ka pašas maršruti varētu pārklāties ar lāču apmešanās vietām, tāpēc pastaigās mežā vairs nedosies viena.
Latvijā brūno lāču populācija pamazām pieaug, un pašlaik pētnieki uzskata, ka Latvijā ir ap 150 sugas īpatņu.