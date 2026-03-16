Šodien 20:41
Latvijas mežos manītas pirmās lāču pēdas
Marta sākumā Latvijas Valsts meži Ziemeļlatgales reģiona Balvu meža novada mežierīcības meistars Andris Duļbinskis pamanīja svaigas lāča pēdas. Šīs pēdas pieder miegainajam lāčam, kas, visticamāk, ir pamodies no ziemas guļas un dodas meklēt pirmo pavasara barību.
Latvijā lāči tradicionāli mostas marta sākumā, kad gaisa temperatūra kļūst siltāka. Ziemas miegā lācis patērē minimālu enerģiju, tāpēc pavasarī tas dodas meklēt viegli pieejamu barību, piemēram, saknes, zarus, kukaiņus un kritušus dzīvniekus.
Ko darīt, ja mežā pamanīsi lāča pēdas?
Eksperti iesaka nesekot pēdām un uzturēt distanci. Lācis, tāpat kā citi savvaļas dzīvnieki, izvairās no saskarsmes ar cilvēkiem. Ja gadījumā sastopi lāci, nekļūsti panikā – nekliedz, neskrien un nemēģini dzīvnieku nobiedēt. Atceries, ka visdrošāk ir lēni un mierīgi atkāpties, nemainot virzienu un nekad negriežot muguru lāčam.