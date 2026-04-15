Igaunijā riteņbraucējam uzbrucis lācis. Situācija kļuva ļoti bīstama
Aizvadītās piektdienas vakarā ap plkst. 20.00 Igaunijā notika šaušalīgs incidents, kas varēja beigties traģiski.
Kā ziņo Igaunijas mediji, piektdienas vakarā lācis sācis dzīties pakaļ kādam riteņbraucējam, kas pēc vietējā veikala apmeklējuma pa autoceļu Vaike-Mārja-Simuna devās Trīgi ciemata virzienā. Rakveres Mednieku kluba izpilddirektors Jāns Viļaks medijam "Virumaa Teataja" paskaidroja, ka lācis pamanīja riteņbraucēju un sāka dzīties viņam pakaļ, kamēr vīrietis no dzīvnieka centās aizbēgt.
Tomēr pēc neilga laika lācis vīrieti panāca un norāva viņu no riteņa. Velosipēdists centās pasargāt sevi ar somu, kas viņam bija līdzi, un mēģināja lāci satvert, taču situācija esot kļuvusi ārkārtīgi bīstama. No traģiska iznākuma vīrieti paglāba kāds garāmbraucošas automašīnas šoferis, kas, pamanot notiekošo, skaļi signalizēja, pēc kā lācis no notikuma vietas aizbēga. Tiek ziņots, ka incidentā vīrietis tika cauri ar viegliem savainojumiem.
Brūnais lācis ir lielākais plēsējs Igaunijā, un dzīvnieku skaits pēdējos gados Igaunijā ir ievērojami pieaudzis - tiek lēsts, ka valsts mežos jau dzīvo gandrīz 1400 īpatņu. Lai gan parasti dzīvnieki izvairās no saskarsmes ar cilvēkiem, Igaunijas Mednieku asociācija brīdina, ka lielāks lāču skaits nozīmē, ka sastapšanās ar dzīvniekiem kļūs biežākas, kas nozīmē arī lielāku bīstamu situāciju risku. Tomēr asociācija uzsver, ka lāča uzbrukumi cilvēkam novēroti ļoti reti un galvenokārt saistīti ar situācijām, kad dzīvnieks jūtas apdraudēts.
Kā norāda Igaunijas Mednieku asociācijas medību pārstāvis Marko Vinns, problēma rodas, ja cilvēks uz lāča klātbūtni reaģē nepareizi: “piemēram, skriešana var iedarbināt lāča vajāšanas instinktu un padarīt situāciju bīstamāku". Vinns norāda, ka, sastopoties ar lāci, vissvarīgākais ir saglabāt mieru un lēnām attālināties. "Pēkšņas kustības, kliegšana vai acu kontakts var dzīvnieku satraukt," sacīja Vinni. "Parasti lāča mērķis nav uzbrukt cilvēkam, bet gan atkāpties no bīstamas situācijas."
Ko darīt, ja lācis uzbrūk?
Ja īstenojas sliktākais scenārijs un lācis veic fizisku kontaktu, Igaunijas Mednieku asociācija iesaka rīkoties sekojoši:
- Neskrien – lācis ir daudzkārt ātrāks par cilvēku,
- apgulieties uz vēdera un ar rokām pasargājiet galvu un kaklu,
- palieciet pēc iespējas nekustīgāki ,
- Necīnies pretī, ja tas ir aizsardzības uzbrukums.
- Uzbrukums parasti beidzas, kad lācis jūt, ka briesmas ir pārgājušas.