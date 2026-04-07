VIDEO: rets skats - Igaunijā fiksēta paprāva lāču ģimenīte
Mežā izvietotās kameras Igaunijā fiksējušas kādu retu skatu - paprāvu lāču ģimenīti, kas mežā rušina zāli, cenšoties atrast pārtiku.
Kā norāda Igaunijas Mednieku apvienība, skatu 5. aprīlī iemūžinājis entuziasts Mario Traks, un tas uzņemts Painurmes medību zonā Jervas apriņķī. “Lāču mamma ar trīs bērniem mierpilni staigā pa mežu, meklējot ēdienu,” pauž ieraksts pie video.
Dažus skats ir sajūsminājis, un viņi norāda, ka lāču ģimene izskatās “mīlīga”, “līdzinās plīša lācīšiem” vai “izskatās pēc tēliem no kādas pasakas”. Tikmēr Moniku redzētais nobiedējis, un viņa norādījusi, ka nekad vairs neatgriezīsies mežā. Savukārt Sulvs pauž, ka, ja jau lāču mammai piedzimuši trīs lācēni, tas nozīmē, ka ēdiena Igaunijas mežos ir gana daudz.
Jāpiemin, ka lācenes visbiežāk dzemdē divus mazuļus, tomēr pēcnācēju skaits var variēt no 1 līdz 3 mazuļiem, ļoti retos gadījumos arī vairāk. Piedzimstot lācēni ir akli, kurli un pavisam nevarīgi, bet pieauguši tēviņi var svērt līdz 300 kg, bet mātītes – līdz 150 kg. Lācēni kopā ar māti paliek apmēram divus gadus.