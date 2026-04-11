VIDEO: Staiceles pusē tikai dažu simtu metru attālumā no mājas pastaigājas lācis
"Facebook" grupā "Lāču izplatība Latvijā" kāda sieviete aprīļa sākumā dalījusies ar video, kurā redzams lācis, kas pastaigājas vien 400 metru attālumā no mājām Puršēnos, Staiceles pagastā.
Šis video, kas ātri guvis ievērību, parāda, ka lāči arvien biežāk tuvinās cilvēku apdzīvotām vietām, kas liek uzmanīgi sekot līdzi dzīvnieku pārvietošanās maršrutiem.
Lāču izplatība Latvijā pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies, un šādi gadījumi kļūst arvien biežāki. Lāči ir aizsargājama suga, kas ir sastopama visā Latvijas teritorijā, īpaši mežu un purvu apvidos. Ņemot vērā to, ka lāču skaits pēdējos gados ir pieaudzis, ir būtiski ievērot drošības pasākumus un nekad neuztvert šos dzīvniekus kā draudus bez skaidras apzināšanās.
Grupā "Lāču izplatība Latvijā" dalībnieki tiek aicināti dalīties ar informāciju par jebkādiem lāču novērojumiem, kas var palīdzēt izsekot šo dzīvnieku kustības un nodrošināt drošību gan cilvēkiem, gan lāčiem.
Eksperti norāda, ka cilvēkiem jābūt modriem un jāievēro piesardzība, jo, lai gan lāči nav tieši bīstami cilvēkiem, tie var kļūt agresīvi, ja jūtas apdraudēti.