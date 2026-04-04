Lāča uzvedība mežā pārsteidz pētniekus. VIDEO
Meža kamera Minesotā iemūžināja pārsteidzošu un reti sastopamu mijiedarbību starp vilku un melno lāci.
Kadri, kas publicēti "Voyageurs Wolf Project" lapā, nofilmēti pagājušā pavasarī pie strauta, kuru vietējais vilku bars izmantot kā medību vietu jau vairākus gadus. Video sākumā parādās apmēram gadu vecs vilcēns, kurš atstāj noķerto zivi un aizmūk.
Pēc tam kadrā parādās melnais lācis, kas izlūko zivi, bet beigu beigās arī aiziet. "Pārsteidzoši, bet šķiet, ka lācis bija apmulsis par atradumu un pat nepaņēma ne kumosu," rakstīja zinātnieki "Instagram". "Mēs gaidījām, ka lācis uzreiz apēdīs zivi, bet, acīmredzot, ne šoreiz."
Divas dienas vēlāk tajā pašā vietā atgriezās cits vilks, mātīte un pirmā vilka vecākā māsa, un paņēma zivi. Saskaņā ar zinātnieku teikto, īpaši interesanti ir tas, ka vilks nes ne tikai vienu, bet uzreiz divas zivis.
"Voyageurs Wolf Project" jau desmit gadus dokumentē, kā vilki ķer zivis boreālajos mežos. Šī uzvedība šajās ekosistēmās iepriekš bija gandrīz nezināma.
2018. gadā uzņemtajā video bija redzams, kā vilks noķēra vairākas zivis, atstāja tās krastā kā rezerves un atgriezās pēc jauna medījuma, sākot ēst tikai pēc tam, kad viss loms bija savākts. Jaunais materiāls apstiprina zinātnieku domas par to, ka šāda stratēģija var būt daudz izplatītāka vilkiem, nekā līdz šim tika uzskatīts.
Šis video ātri izplatījās internetā. "Instagram" to noskatījās vairāk nekā 274 000 reizes.