Siguldas pusē manīta lāču mamma ar diviem mazuļiem.
Šodien 16:51
FOTO: Siguldas pusē manīta lāču mamma ar diviem lācēniem
Siguldas pusē novērota lāču mamma ar diviem lācēniem, ziņo britu vēsturnieks Filips Rufs.
"Siguldas draugi! Siguldas novadā pa mežiem klīst lācene ar diviem mazuļiem. Šogad Latvijā jau ir 190 lāču!" vientē "X" norāda Rufs.
Siguldas pusē manīta lāču mamma ar diviem mazuļiem.
Jau ziņots, ka 2025. gada novērojumi liecina, ka Latvijā šobrīd mīt 190 lāči, kamēr gadu iepriekš, 2024. gadā, to skaits bija 150. Tikmēr 2020. gada monitoringā tika minēti tikai 70 lāči, kas nozīmē, ka šo pēdējo sešu gadu laikā lāču populācijas pieaugums ir 171 procents.
Tikmēr kaimiņvalstī Igaunijā šobrīd mīt aptuveni 1400 lāču, un saskaņā ar valsts Vides monitoringa datiem to skaits Igaunijā katru gadu pieaug par 10-13 procentiem. Tas nozīmē, ka nākamgad ķepaiņu skaits kaimiņvalstī varētu palielināties par 182 īpatņiem.