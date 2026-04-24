"Mēs barības ķēdē esam zemāk kā šis pinkainis!" Zemessargi mācību laikā sastop lāci. VIDEO
Ar kādu neparastu notikumu saskārušies Vidzemes brigādes zemessargi - viņi mācību laikā mežā sastapušies ar lāci.
"Mums uz ceļa ir lācis [...]. Lūk, kur pinkainītis. Odziņas vēl nav iznākušas laukā, bet viņš jau staigā," norāda Zemessardzes pārstāvis. "Lai gan mums šeit darba darīšanās ir 155mm stobri, mēs šajā gadījumā tomēr barības ķēdē esam mazliet zemāk kā šis pinkainis."
Notikumu no cita rakursa iemūžinājis arī kāds cits karavīrs, jautri nosakot, ka "mums tāds neparasts dienests" gadījies. "Tā mēs te dzīvojam," nosaka karavīrs. Bet Sargs.lv notikušo rezumējis sekojošiem vārdiem: "Ko, sargājot Latviju, nenākas tikai redzēt! Vidzemes brigādes zemessargi mācību "Sensors" laikā inspicēt artilērijas pozīcijas Ziemeļvidzemes mežos bija ierdies lāča kungs".
Saskaņā ar monitoringa datiem Latvijā varētu būt aptuveni 190 lāči. Šis skaits iegūts, apkopojot dažāda veida pierādījumus – pēdu nospiedumus, fotogrāfijas, slēpņa kameru attēlus, dravu postījumu vietas un citus novērojumus. Ja vērtē tikai pēc priekšķepu nospiedumu platuma mērījumiem, 2025. gadā identificēti vismaz 100 dažādi lāči. Taču, analizējot visus pieejamos datus kopumā, populācijas lielums tiek lēsts ievērojami lielāks.