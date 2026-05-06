Kādu ģimeni Līvānu novadā apciemojis lācis. "Ceram viņu otrreiz vairs neredzēt!" FOTO

Līvānu novadā pamanīts lācis
Līvānu novada iedzīvotāja Evita norāda, ka saskārusies ar visnotaļ neparastu pieredzi - netālu no viņas mājām paviesojies lācis.
Kādu ģimeni Līvānu novadā apciemojis lācis.
"Lācis apciemoja, visi veseli!" pie ieraksta norāda Evita. Viņa atklāj, ka lāci pie viņas mājām Līvānu novada Turku pagastā pirmais pamanījis suns. "Ceram, ka otrreiz viņu vairs neredzēsim. Bērni ar riteņiem pa ceļiem vairāk nebrauc. Šis pārgāja pāri strautiņam, kur meitenes akmentiņus mētāja."
Kāda iedzīvotāja Evitai pavaicājusi, vai viņai nebūs bailes doties uz veikalu pirkt arbūzus, uz ko sieviete atbildējusi: "Gan jau izdzīvosim. Būs arbūzi, melones, būs arī lāči, kas ir riktīgi neierasti. Būs jāiekasē nauda, lai varētu lāča pēdas dzīvē apskatīt," jautri norāda sieviete.
2025. gada novērojumi liecina, ka Latvijā šobrīd mīt 190 lāči, kamēr gadu iepriekš, 2024. gadā, to skaits bija 150. Tikmēr 2020. gada monitoringā tika minēti tikai 70 lāči, kas nozīmē, ka šo pēdējo sešu gadu laikā lāču populācijas pieaugums ir 171 procents.