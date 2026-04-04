VIDEO. Jānis Gavars: viss liecina par tuvojošos lielu krīzi
Jānis Gavars, savulaik populārs žurnālists, viena no Atmodas sejām, kuru neatkarības pretinieki dēvēja par vienu no “valsts vadītājiem”, arī deputāts, kurš balsoja par neatkarību, šobrīd aktīvi seko starptautiskajai politikai un uzskata, ka neko labu tā mums nesola.
Starptautiskā nestabilitāte un nezināmie riski
Sarunu ciklā “Latvija 2035” analizējot pašreizējo situāciju pasaulē, Gavars neslēpj bažas par nākotni un norāda, ka mēs virzāmies pretim nopietniem satricinājumiem. Raksturojot savas izjūtas par mazbērnu drošību šodienas kontekstā, viņš atzīst: “Viss liecina, ka mums tuvojas liela krīze.” Viņš pieļauj, ka arī mūsu reģionā miers varētu tikt traucēts: “Es nebrīnītos, ja Krievija šeit veiktu kādas provokācijas – tās varētu nebūt vērienīgas, tomēr nepatīkamas.”
Vērtējot vēsturisko pieredzi ar kaimiņvalsts armiju, Gavars atgādina, cik neparedzama situācija bija deviņdesmito gadu sākumā, kad Latvijas teritorijā vēl atradās bīstams mantojums. Viņš uzsver, ka tolaik Latvija faktiski bija kodolvalsts: “Priekuļos un Jēkabpilī atradās kodolraķetes.” Lai gan šie ieroči tika ātri aizvākti, spriedze bija milzīga, jo vietējiem speciālistiem nebija piekļuves šīm tehnoloģijām – viss personāls bija iesūtīts no Krievijas. Rietumvalstis tolaik pamatoti baidījās, ka Padomju Savienības sabrukuma rezultātā šie kodolieroči varētu vienkārši “izklīst”.
Ekonomiskais slogs un politiskā neparedzamība
Vērtējot globālo spēlētāju ietekmi, Gavars īpašu uzmanību pievērš ASV politikai. Runājot par Donaldu Trampu, viņš uzsver uzticības trūkumu: “Viņam nav īstas uzticības. Sākumā es mēģināju sekot katram viņa vārdam, domājot, kas tagad būs, bet drīz vien sapratu, ka to nevajag ņemt pie sirds. Viņš var pateikt vienu lietu, bet jau pēc stundas apgalvot kaut ko pilnīgi pretēju.”
Šī globālā nestabilitāte tiešā veidā ietekmēs arī Latvijas iedzīvotāju maciņus. Gavars prognozē, ka ekonomiskais spiediens tikai pieaugs: “Nezinu, kā tas viss beigsies, bet katrā ziņā jārēķinās, ka par degvielu un pārtiku mums visiem būs jāmaksā vairāk.”
Valsts pārvaldes kļūdas un nākotnes vīzija
Neraugoties uz drūmajām prognozēm, Gavars saglabā cerību uz Latvijas cilvēku uzņēmību, taču kritiski vērtē valsts pārvaldes pašreizējo modeli. Viņš norāda, ka valstī trūkst pieredzējušu līderu un birokrātija ir kļuvusi par slogu. “Nav normāli, ka iedzīvotāju skaits samazinās, bet ierēdņu skaits aug.” Viņaprāt, ministru birojos trūkst cilvēku ar dzīves pieredzi un “sirmām galvām”, kā tas ir pieņemts Rietumos.
Runājot par laiku līdz 2035. gadam, Gavars uzsver, ka valstij ir nepieciešama skaidra vīzija un jauni stimuli, lai jaunā paaudze vēlētos šeit palikt. “Es gribētu, lai šī valsts būtu skaista, ziedoša un brīva – gan mūsu domās, gan darbos.” Viņš ierosina radīt reālas pārkvalifikācijas programmas tiem, kurus skars birokrātijas mazināšana. “Viņiem nav jādodas laimes meklējumos uz ārzemēm. Tā vietā valstij ir jāpiedāvā iespēja gada laikā apgūt jaunu profesiju un saņemt cienījamu atalgojumu tepat Latvijā.”