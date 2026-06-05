Kāda sieviete dalījusies neapmierinātībā par to, ka vīrs izvēlējies atpūtas braucienā doties bez viņas. "Bet kā ar mani?"
Kāda sieviete vietnē “Reddit” pastāstījusi par sava vīra lēmumu, kas izraisīja nopietnas domstarpības viņas un vīra starpā.
Kā norāda sieviete, viņas vīra ģimenei katru oktobri ir tradīcija doties uz Kaliforniju nedēļas ilgā pāru ceļojumā, kur piedalās visi precētie ģimenes pāri, tai skaitā vīra vecāki, brālis un viņa sieva. “Tas paredzēts kā pāru ceļojums, kur visi dalībnieki ir precētā pāra sastāvā,” viņa norāda.
Tomēr šogad viņa nevarēja piedalīties šajā ceļojumā, jo uzsāka darbu jaunā uzņēmumā. “Es ļoti ilgi meklēju jaunu darba vietu, līdz beigās to atradu. Darba meklēšanas periods bija ilgs un stresa pilns - tas radīja dauz emocionālu pārdzīvojumu," norāda sieviete, piebilstot, ka viņai šķita nepareizi pēc viena darbā nostrādāta mēneša prasīt atvaļinājumu.
Papildus tam, sieviete norāda, ka darbs viņai bija ļoti nepieciešams, jo attiecībās ar vīru valdīja finansiāla spriedze saistībā ar kādu viņa pieņemto lēmumu. Proti, viņas vīrs no sava brāļa bija iegādājies māju, par to neprasot viņas piekrišanu. “Kurš kaut ko tādu dara, nepārliecinoties, ka sieva kaut kam tādam ir piekritusi?” sieviete neslēpj savu sašutumu.
Arī jautājumā par ceļojumu viņa jutās nesaprasta. “Es nevēlos, ka mans vīrs mani šobrīd pamet, lai dotos nedēļu ilgās brīvdienās, kamēr es cenšos tikt galā ar jaunajiem darba pienākumiem," viņa rakstīja. Sieviete atzīst, ka saprot vīra vēlmi atpūsties, bet norāda, ka jūtas attiecībās ignorēta. “No vienas puses, es saprotu, ka viņš, iespējams, vēlas atpūsties no ikdienas stresa un vēlas izklaidēties, bet es nevaru nedomāt: ‘Bet kā ar mani?’”
Sieviete atzīmē, ka kopš kāzām viņi ar vīru vēl nav devušies medusmēnesī vai citā kopīgā ceļojumā. Un kad viņa izteica savas jūtas vīram, viņš palika atsvešināts un nevēlējās mainīt lēmumu. “Es atzīstu, ka tas mani ļoti aizvainoja,” viņa norāda.
Situāciju vēl vairāk sarežģīja fakts, ka vīra vecāki bija informēti par viņas sajūtām. “Abi viņa vecāki zina, ka es neesmu apmierināta ar to, ka viņš dodas ceļojumā bez manis. Tēvs ir manā pusē, bet mātei tas īsti nerūp,” viņa rakstīja. “Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņa vecākais brālis nekad nedotos ceļojumā bez sievas, tāpēc jūtos sarūgtināta, ka mans vīrs tik brīvi šādu izvēli ir veicis."
Daļa komentētāju nostājušies sievietes pusē, norādot, ka viņai būtu vērtīgi apmeklēt psihologu, lai tiktu galā ar problēmām attiecībās. “Tur notiek slēpjas kas daudz vairāk nekā tikai tas, ka viņš dodas šajā ceļojumā bez sievas," norāda kāds iedzīvotājs. Bet kāds cits norāda, ka vīram vispār šādu ceļojumu nevajadzētu apsvērt laikā, kad viņiem ir ierobežotas finanses.