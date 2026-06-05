ASV sūtnis ES: Tramps nekad nav vēlējies iebrukt Grenlandē
Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks Eiropas Savienībā Endrjū Pazders norādījis, ka ASV prezidenta Donalda Trampa draudi iebrukt Grenlandē šī gada sākumā esot tikuši pārprasti.
"Tas tika interpretēts tā, it kā mēs kaut kādā veidā apdraudētu Grenlandes teritoriālo integritāti," bet "prezidents nekad nenorādīja, ka mēs iebruksim [Grenlandē]," Briseles Ekonomiskās drošības foruma dalībniekiem pauda Pazders.
Jāuzsver, ka savā otrajā prezidentūras termiņā Tramps vairākkārt ir izvirzījis ideju par Grenlandes aneksiju, neizslēdzot militāra spēka izmantošanu, kas izraisīja plašu sašutuma vilni Grenlandē un visā Eiropā. Pazders sacīja, ka prezidenta izteikumi bija noderīgi, lai pievērstu uzmanību Grenlandes stratēģiskajai nozīmei, taču tos nevajadzēja uztvert nopietni.
Vēstnieka komentāri izskanēja tikai dienu pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marko Rubio ASV Pārstāvju palātas Ārlietu komitejai paziņoja, ka Arktikas sala ir daļa no Dānijas - "pagaidām". Tāpat Pazders salīdzināja Eiropas reakciju uz Trampa draudiem ar kapučīno putām un kafiju."Jūs kapučīno pasūtiet kafijas dēļ, nevis pienu putu dēļ. Tāpēc koncentrēsimies uz kafiju, nevis uz putām. Un liela daļa no tā ir putas," viņš paskaidroja.