Kāda vīrieša neparastais hobijs Purvciemā rezultējas ar sprādzienu
Kāda vīrieša neparastais hobijs pamatīgi izbiedējis viņa kaimiņus , kas nakts vidū pamodās no skaļa sprādziena.
"Plkst. 1.00 bija sprādziens. Šeit kaimiņš, trešajā stāvā, dzīvo tieši virs viņa. Un viņš saka, ka naktī, plkst. 1.00, bija tikai "bum". Viņam pat dīvāns nedaudz nodrebēja. Tur no rīta gulēja mazs gāzes balons. No tā bija šļūtene. Vismazākais, 25 litri, zaļā krāsā," raidījumam "Degpunktā" norāda kāds vietējais iedzīvotājs.
Kā izrādās, vīrietis, no kura dzīvokļa atskanēja sprādziens, savā dzīvesvietā, deviņstāvu ēkā Dzelzavas ielā, paslepus no kaimiņiem bija ierīkojis nelielu darbnīcu, kurā noradarbojās ar stikla pūšanu. Tomēr šī nodarbe šaurajās telpās pavisam noteikti nebija prāta darbs.
Ugunsdzēsējiem liesmu nodzēšana vīrieša dzīvoklī prasīja aptuveni stundu, tomēr nelaimē ne vien aizdegās dzīvokļa īpašnieka sadzīves mantas, bet pamatīgi cieta arī viņš pats. Mediķi vīrieti vidēji smagā stāvoklī nogādāja slimnīcā, un kā liecina neoficiāla informācija, viņš guvis 30% ķermeņa apdegumu.
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