Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojis drons...

Krāslavas novadā pēc eksplozijai līdzīgas skaņas atrastas drona atlūzas.
Šodien 07:52
Gaisa spēki ir identificējuši ārvalsts bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas. Agrīnās brīdināšanas sistēmās konstatēta eksplozijai līdzīga skaņa Krāslavas novadā.
Notikuma vietā atrodas Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas un Valsts robežsardzes vienības. Notikuma vietā atrastas drona atlūzas. Turpmāks apdraudējums civiliedzīvotāju un Latvijas gaisa telpas drošībai nav konstatēts.
Civiliedzīvotāji nav cietuši un nav nodarīts bojājums civilajai infrastruktūrai. Notiek incidenta apstākļu noskaidrošana.
Par notikušo ir informēta Krāslavas novada pašvaldība.