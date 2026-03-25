"Daži domāja, ka karš sācies!" Krāslavas novada domes priekšsēdētājs par pašreizējo situāciju novadā
Krāslavas novads šorīt pamodās ar satraukumu un jautājumiem par aizvadītās nakts notikumiem. Latvijas Gaisa spēki identificēja ārvalsts bezpilota lidaparāta iekļūšanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas, un Krāslavas novadā tika konstatēta eksplozijai līdzīga skaņa.
Portāls Jauns.lv sazinājās ar Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, lai noskaidrotu, kāda ir pašreizējā situācija un ko iedzīvotājiem darīt tādās neparedzamās situācijās.
"Šobrīd jau ir miers Krāslavas novadā, bet mēs strādājam, lai nodrošinātu drošību," stāsta domes priekšsēdētājs. "Speciālisti ir iesaistīti, noteiktas struktūras darbojas, lai izmeklētu situāciju un rastu risinājumu. Mēs ar palīgiem arī runājām, vai kādam ir vajadzīga psihologa palīdzība, pagaidām neizskatās," viņš piebilst.
Tomēr, kā norāda novada vadītājs, tas nebija viegls mirklis. "Daži cilvēki tiešām domāja, ka karš ir sācies. Citi domāja, ka tas bija gāzes balons, kas uzsprādzis. Un interesanti, ka pat šoreiz vēl nebija nekādu brīdinājumu no apraides sistēmas. Piemēram, ja pazūd elektrība, mēs saņemam paziņojumu, taču šajā gadījumā tāda paziņojuma nebija," viņš atzīst.
Tāpat, runājot par trūkumiem, kas novēroti, domes priekšsēdētājs pauž, ka Krāslavas novadā nav sirēnu, kas varētu pievērst iedzīvotāju uzmanību, ja kaut kas noticis. "Sirēnu trūkums ir lielā problēma, jo daudziem iedzīvotājiem, īpaši pierobežā, ir grūtības saņemt apraides signālus," viņš skaidro. "Ja būtu sirēnas, cilvēki zinātu, ka kaut kas ir noticis un varētu sekot līdzi jaunumiem medijos vai pašvaldības mājaslapā."
Krāslavas novada priekšsēdētājs konkrēti neatklāj, vai incidents notika tieši pie dzīvojamām mājām, taču norāda, ka "mājas nav tālu, ciemats arī".
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos, brigādes ģenerālis Egils Leščinskis preses konferencē pauda, ka šonakt plkst. 2.19 radaros pamanīts, ka neidentificēts gaisa objekts tuvojas un šķērso Latvijas robežu. Turp izsūtīta pretgaisa aizsardzības grupa.
Lidaparāts detonējis plkst. 2.39 Dobričinas ciema tuvumā Krāslavas novadā. Drons sprādzis pats, nevis ticis notriekts. Par eksplozijas jaudu Leščinskis negribot spekulēt, uzsverot, ka vēl nav noskaidrots nedz objekta ražotājs, nedz izcelsmes valsts. Vienlaikus tiek pieļauta saistība ar Krieviju vai Baltkrieviju. Zināms, ka dronam bijis iekšdedzes dzinējs, arī kaujas galviņa, un tas lidojis zemā augstumā.
Tikmēr Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzīmē, ka Latvijas gaisa telpā ielidojušais un detonējušais bezpilota lidaparāts bijis Ukrainas drons, kas, acīmredzot, bijis daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pret Krievijas objektiem.