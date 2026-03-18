Latvijā azerbaidžānis notiesāts par "Starlink" pārdošanu Krievijas armijai
Latvijā Azerbaidžānas pilsonis notiesāts par "Starlink" satelītsakaru termināļu iegādi un piegādi Krievijas armijai.
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem galvaspilsētas tiesa atzina viņu par vainīgu un piesprieda 11 gadu cietumsodu, trīs gadu probācijas laiku un piecu gadu aizliegumu ieceļot Latvijā.
Tiesa konstatēja, ka apsūdzētais darbojās organizētas grupas ietvaros ar mērķi palīdzēt ārvalstij graut citas demokrātiskas valsts teritoriālo integritāti un politisko neatkarību.
Viņš tika atzīts par vainīgu arī Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanā, ko izdarījusi personu grupa iepriekš vienotā sazvērestībā, nodarot būtisku kaitējumu.
Trīs citi lietas dalībnieki - divi Latvijas pilsoņi un viens nepilsonis - tiks tiesāti atsevišķās tiesvedībās.
Lieta tika nodota prokuratūrai 2025. gada jūnijā pēc pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas.
Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka organizēta grupa internetā pasūtīja desmitiem "Starlink" komplektu. Papildus tika iegādātas militārās preces, tostarp ieroču detaļas, patronas, lodes un ballistiskie meteoroloģiskie sensori. Kopējā iepirkumu summa bija aptuveni 200 tūkstoši eiro.
Šīs preces vēlāk tika nelegāli ievestas Krievijā un pārdotas personām, kas saistītas ar Krievijas bruņotajiem spēkiem. Lietas izmeklēšanu veica Valsts drošības dienests (VDD).
Nesen tika ziņots, ka "Starlink" satelītsakaru datplūsmas apjoms Ukrainā samazinājās par aptuveni 75% pēc tam, kad "SpaceX" atvienoja termināļus okupētajās teritorijās.
Saskaņā ar "Cloudflare" datiem, straujš kritums tika reģistrēts 4. februārī. Tajā pašā dienā Krievijas militārie blogeri par to plaši ziņoja, apgalvojot, ka pārtraukumi it kā skāruši abas puses.
Vienlaikus Ukrainas militārpersonas atzīmēja, ka dažiem lietotājiem bija tikai nelieli pārtraukumi.
Pēc tam datuplūsmas līmenis stabilizējās aptuveni 25–30% apmērā no iepriekšējā līmeņa un tā arī pilnībā neatjaunojās. Tas varētu liecināt, ka Krievija nav spējusi atrast efektīvu veidu, kā apiet "SpaceX" noteiktos ierobežojumus.