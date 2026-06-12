Jauno mākslinieku brīvdabas plenērs “Pavasaris”
Jau kopš 2023. gada Vilhelma Purvīša dzimtas mājās “Vecjauži”, kur atrodas arī Vilhelma Purvīša muzejs, notiek jauno mākslinieku brīvdabas plenērs ...
FOTO: Vilhelma Purvīša reinkarnāciju gaidot - mākslinieka mājās ikgadējam “rituālam” pulcējas viņa cienītāji
Jau kopš 2023. gada Vilhelma Purvīša dzimtas mājās “Vecjauži”, kur atrodas arī Vilhelma Purvīša muzejs, notiek jauno mākslinieku brīvdabas plenērs “Pavasaris” un tajā tapušo darbu izstāde, kur labākie saņem arī balvas. Galvenā balva ir 1000 eiro radošam ceļojumam uz kādu no Eiropas kultūrvietām.
Šogad plenērs notika jūnija sākumā, un tajā piedalījās profesionālo mākslas vidusskolu audzēkņi no visas Latvijas. Pirmo reizi darbu vērtēšanas žūrija ir starptautiska – tajā piedalīsies arī Nīderlandes mākslinieks Pēters Jansens. Labākos darbus varēs vērtēt arī izstādes apmeklētāji visas vasaras garumā, skenējot izstādē izvietoto QR kodu.
Veselu nedēļu jaunie mākslinieki pavadīja, brienot pa pļavām, cīnoties ar ērcēm, sauli, lietu, garo zāli un smagajiem Latvijas Finiera sagādātajiem saplākšņiem, uz kuriem ar speciālām ūdensizturīgām krāsām tika gleznoti lielformāta mākslas darbi.
Šogad izstādes darbu tapšanā centrālais jautājums bija – “Ja es būtu mana glezna, ko es teiktu?”. Darbos varēja redzēt gan Purvīša muzeja apkārtnes motīvus, gan arī radošas interpretācijas par acīm redzamo.
Pārsvarā, sekojot Vilhelma Purvīša, piemēram, tika gleznota ainava, taču uzmanību izpelnījās arī vietējais stārķis Oļegs, kurš jau iepriekš bija iedraudzējies ar Zaubes skolas pavāri Anitu, pie kuras katru dienu ieradās, lai palūkotu, vai nav iespējams sarunāt kaut ko garšīgu. Jaunie māklsinieki gleznoja Purvīša muzeja teritorijā Vecjaužos, savukārt pa nakti palika skolas telpās Zaubē
Viena no pedagoģēm Patricija Brekte – Pannetjē par plenēru ir izteikusies – “Šī pieredze nav tikai par izcilu gleznu radīšanu, bet par jauniem atklājumiem, dziļāku izpratni un sevis meklējumiem mākslā.” Starp vieslektoriem bija arī tādi zināmi mākslas cilvēki kā Jaņa rozentāla mazmazmazdēls Ansis Rozentāls, kā arī mākslinieks Kristians Brekte.
Jaunie mākslinieki par plenēru un iespēju gleznot pie dabas, radošā atmosfērā un profesionāļu uzraudzībā bija sajūsmināti – “Brīvajā laikā ļoti izbaudīju staigāties un izpētīt Zaubes apkārtni - sastapu gan stirnu, gan lapsas, gan pūci, gan arī bebru un saimi jāņtārpiņu pie ezera,” teica Viljams no Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas. Elza no Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules Skola” vairāk priecājās par profesionālajiem izaicinājumiem – “Darbs ar tik lielu formātu un iespēju izpausties deva man lielu pieredzi un laiku izbaudīt zīmēšanas mirkli. Gribētu atkārtot tādu notikumu!”
Plenērā piedalījās audzēkņi no Jaņa Rozentāla Mākslas skolas, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas, Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” un Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skolas.
Starp daudzajiem atbalstītājiem gribētos izcelt Zaubes veikalu “Skorpions”, kurš sagādājis papildus balvu piecsimt eiro vērtībā.
Jauno mākslinieku balvu “Pavasaris” radījis Purvīša muzejs kā jaunrades un pieredzes apmaiņas platformu, lai turpinātu Vilhelma Purvīša ideju, ka māksla ir atkarīga no pasaules pieredzes, savukārt ainava ir žanrs, ar ko vairumam cilvēku asociējas tieši Vilhelma Purvīša māksla.
Iespējams, jau pēc kādiem gadiem dzirdēsim par mākslinieku, kura vārds izskanēs pasaulē, bet kuram starp pirmajiem radošajiem impulsiem būs bijusi šī nedēļa, kas pavadīta Purvīša dzimtas mājās “Vecjauži”.
Vilhelms Purvītis ir viens no zināmākajiem un ietekmīgākajiem latviešu māklsiniekiem. Dzimis 1872. gada 3. martā Zaubes pagastā, bet miris 1945. gadā, bēgļa gaitās Vācijā. Vislabāk Vilhelmu Purvīti pazīstam no viņa gleznotajām Latvijas ainavām. Teju katrs Latvijas iedzīvotājs atpazītu ikoniskos baltos bērzus un pavasara saulē atkusušo dīķi ar peldošiem ledus gabaliem.
Liela daļa no Vilhelma Purvīša darbiem pazuda kara laikā Vācijā, un līdz šim valdījis uzskats, ka tie ir gājuši bojā. Taču Vilhelma Purvīša muzeja pārstāvji nezaudē cerības vismaz daļu no zudušajām gleznām atrast un pirmajās ekspedīcijās jau atraduši par bojā gājušu uzskatīto Jāņa Roberta Tillberga gleznu “Latviešu meitene”.
Kas zina -varbūt izdosies atrast arī pazudušos Vilhelma Purvīša darbus, un varbūt muzeja rīkotajos plenēros izdosies atrast arī jaunu Vilhelmu Purvīti.