Cik var nopelnīt ar zemeņu lasīšanu Polijā? Lauksaimnieki atklāj atalgojuma apmērus
Zemeņu ražas novākšanas sezona rit pilnā sparā, tāpēc viens no galvenajiem jautājumiem gan strādniekiem, gan lauksaimniekiem ir atalgojuma līmenis.
Polijas zemnieki atklājuši, cik pašlaik maksā par zemeņu lasīšanu un no kā ir atkarīgi ienākumi, raksta portāls "Kobieta w sadzie".
Lauksaimnieki norāda, ka zemeņu lasītāju atalgojums atšķiras atkarībā no samaksas veida – par nostrādātajām stundām, savākto kastīšu skaitu vai novāktās ražas svaru. Ienākumus ietekmē arī dzīvošanas apstākļi un transporta nodrošinājums.
Daļā saimniecību, kur samaksa tiek aprēķināta par savākto kastīti, atalgojums ir aptuveni 0,70–0,80 eiro par 2 kilogramu taru.
"Mēs maksājam 3 zlotus (aptuveni 0,70 eiro) par vienu kastīti cilvēkiem, kuri dzīvo saimniecībā, un 3,50 zlotus (aptuveni 0,80 eiro) tiem, kuri uz darbu ierodas paši," pastāstīja kāds zemnieks.
Citās saimniecībās tiek izmantota stundas likme:
- aptuveni 5–6 eiro stundā darbiniekiem, kuriem tiek nodrošināta dzīvesvieta;
- līdz 6 eiro stundā tiem, kuri uz darbu nokļūst paši.
Pēc audzētāju teiktā, pieredzējuši zemeņu lasītāji labvēlīgos apstākļos var nopelnīt aptuveni 60–70 eiro dienā. Tomēr šādi ienākumi ir atkarīgi no darba tempa, ražas apjoma un laikapstākļiem.
Lauksaimnieki norāda, ka sezona tikai uzņem apgriezienus, tāpēc pieprasījums pēc zemeņu lasītājiem joprojām ir augsts. Tuvākajās nedēļās tas var kļūt vēl lielāks, jo raža turpina intensīvi nogatavoties.
Zemeņu lasīšana – jaunākā informācija
Maija sākumā mediji vēstīja, ka Polijas zemeņu audzētāji aktīvi meklē sezonas darbiniekus un ir spiesti konkurēt savā starpā ar augstāku atalgojumu un dažādiem bonusiem, tostarp bezmaksas dzīvesvietu.
Lielākā daļa plantāciju strādā pēc gabaldarba principa – ienākumi ir atkarīgi no savākto ogu daudzuma. Jo ātrāk darbinieks novāc ražu, jo vairāk viņš var nopelnīt.