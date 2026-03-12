"Starlink" zaudējums smagi ietekmējis Krievijas armiju: zaudējumi pieauguši, frontē noticis pagrieziens
Pēc "Starlink" termināļu slēgšanas Krievijas armija nespēja atjaunot iepriekšējo satelītu sakaru līmeni. "Starlink" atslēgšana ir palielinājusi Krievijas militāro sakaru personāla zaudējumus.
Pēc "Starlink" termināļu, ko Krievijas karaspēks izmantoja okupētajās Ukrainas teritorijās, slēgšanas datu plūsma valstī strauji samazinājās par aptuveni 75%. Straujš kritums tika reģistrēts 4. februārī, un pēc tam saglabājās tikai 25–30% apmērā no iepriekšējā līmeņa. Tas nozīmē, ka Krievijas armija nespēja pilnībā apiet "SpaceX" blokādi. Krievijas armijas virzības temps nekavējoties palēninājās, un dažos frontes posmos Ukrainas bruņotie spēki sāka virzīties uz priekšu. Turklāt strauji pieauga Krievijas sakaru personāla zaudējumi.
Krievijas sakari sabrukuši, līdz ar tās plāniem
"Kentik" analītikas vadītājs Dags Madorijs, ziņoja par datu plūsmas kritumu, un "Cloudflare" statistika apstiprina šos datus. Tajā pašā dienā Krievijas militārie korespondenti sāka masveidā sūdzēties par pakalpojumu pārtraukumiem. Arī Ukrainas armija ziņoja par traucējumiem, taču tikai dažiem lietotājiem.
Cena par atkarību no ārvalstu tehnoloģijām
Pēc "Starlink" darbības pārtraukšanas Krievijas vienības bija spiestas manuāli uzstādīt papildu sakaru līnijas. Pēc Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides uzņēmuma (VGTRK) darbinieka Andreja Medvedeva teiktā, sakaru personāla nāves gadījumu skaits palielinājās vienībās, kurās "Starlink" bija atspējots, jo Ukrainas droni sāka viņus medīt. Tādējādi Krievijas armijas atkarība no ārvalstu tehnoloģijām izraisīja tiešus zaudējumus frontē.
Blokāde, ko Maskava nespēja pārraut
Ukraina iepriekš bija centusies panākt, lai "SpaceX" bloķētu termināļus, kas sasniedz Krievijas karaspēku caur trešajām valstīm. Pēc tam "SpaceX" sāka slēgt ierīces, kas nebija reģistrētas Ukrainas Aizsardzības ministrijā. Saskaņā ar avotiem, pēc "Starlink" zaudēšanas Krievijas spēki pat apturēja savas uzbrukuma operācijas.