Apguļas svešās mājās svešā dīvānā, līķa smaka kaimiņos un nelikumīga koku ciršana - Mārupes pašvaldības policijai rosīgs maija mēnesis
Laikā no 2026. gada 1.–31. maijam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa saņēma un apkalpoja 211 izsaukumus. Pašvaldības mājaslapā publicēti daži būtiskākie no tiem.
Babītē ziņots par personu stiprā alkohola reibumā, kas gulēja sabiedriskā transporta pieturā un traucēja apkārtējiem. Ierodoties, fakti apstiprinājās. Pēc vairākiem mēģinājumiem pašvaldības policisti personu pamodināja un apstākļu noskaidrošanai nogādāja policijā, uzsākot administratīvā pārkāpuma procesu.
Skultē kāds iedzīvotājs ziņoja par kaimiņieni, kuru ilgstoši neredzēja un kura, iespējams, atradās bezpalīdzīgā stāvoklī. Uz vietu nosūtīti speciālie dienesti; sadarbībā ar glābējiem un iedzīvotāju tika atvērtas dzīvokļa durvis. Iekšienē bija spēcīga līķa smaka; meklētā persona atrasta mirusi. Tālākās procesuālās darbības veica Valsts policija.
Tīrainē konstatēta iespējama pretlikumīga koku ciršana. Pārbaudot notikuma vietu, informācija apstiprinājās: darbi veikti putnu ligzdošanas laikā, ko likums aizliedz. Pašvaldības policija ciršanu apturēja un sāka administratīvā pārkāpuma procesu.
Mārupē publiskā vietā uz ietves gulēja persona, traucējot gājējiem. Notikuma vietā fakti apstiprinājās, taču pēc vairākiem mēģinājumiem policistiem neizdevās personu pamodināt. Nekavējoties izsaukta NMP; pēc apskates medicīniskā palīdzība nebija nepieciešama. Apstākļu noskaidrošanai persona aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā, uzsākot administratīvā pārkāpuma procesu.
Mārupē kādā īpašumā izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Pēc glābšanas dienesta norādījumiem satiksme tuvējās ielās tika ierobežota. Pašvaldības policija palīdzēja cietušajai ģimenei, nogādājot to drošībā, un sniedza atbalstu līdz ugunsgrēka pilnai lokalizācijai.
Nakts laikā Mārupē sveša persona, durvīm esot atvērtām, iegāja īpašumā un apgūlās uz dīvāna. Ierodoties noskaidrots – persona kļūdījusies ar adresi un iekļuvusi svešā mājoklī. Pēc apstākļu skaidrošanas abām pusēm pretenziju nebija.
Maijā būtiskākie ātruma pārkāpumi pie atļautajiem 50 km/h apdzīvotā vietā: Daugavas ielā, Mārupē, AUDI vadīts ar 107 km/h; Spuņciemā, Salas pagastā, uz A10, VW – ar 89 km/h.
Kā ziņo Mārupes novada pašvaldības policija, laikposmā no 2026. gada 1. līdz 31. maijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka un pieņēma lēmumus 995 administratīvā pārkāpuma lietās:
- Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā – 6;
- Par sabiedriskā miera traucēšanu – 1;
- Par Meža likuma pārkāpumiem – 2;
- Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem – 1;
- Par atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpumiem – 6;
- Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 58;
- Par braukšanas ātruma pārkāpumiem (fotoradars) – 852;
- Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpumiem – 55;
- Par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpumiem – 1;
- Par saistošo noteikumu pārkāpumiem – 13.
Aicinām gājējus un riteņbraucējus ievērot Ceļu satiksmes noteikumus diennakts tumšajā laikā: ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, personām uz brauktuves vai nomales jāvalkā atstarojoša veste vai apģērbs ar labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem.