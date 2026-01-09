Latvijas Nacionālā opera un balets saņēmusi nozīmīgu ziedojumu - lielāko savā vēsturē
Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB) saņēmusi lielāko ziedojumu savā vēsturē – 1,3 miljonus ASV dolāru, kas novēlēti profesores Anitas Rožlapas (1939–2024) mantojuma ietvaros. Ziedojums godina viņas tēva – ievērojamā latviešu scenogrāfa Pētera Rožlapas (1906–1991) – piemiņu un radošo mantojumu.
Šonedēļ Anita Rozlapa Revocable Trust (ASV) LNOB pārskaitīja mantojuma atlikušo daļu 700 000 ASV dolāruapmērā, noslēdzot izcilu dāvinājumu Latvijas kultūrai. Iepriekš jau tika saņemti 600 000 ASV dolāru, kā arī vairākas Pētera Rožlapas gleznas, kas tapušas trimdā ASV.
LNOB valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš uzsver, ka, pateicoties Rožlapu ģimenes dāsnumam, jau īstenotas vairākas nozīmīgas iniciatīvas:
“Ir izveidota jauno vokālistu programma Elīna Garanča. Jaunās Baltijas balsis, kurā šoruden apmācības uzsāks četri talantīgi jaunie dziedātāji no Baltijas valstīm. Tāpat drīzumā ikvienam LNOB apmeklētājam būs iespēja iepazīt daļu no Pētera Rožlapas ievērojamās gleznu kolekcijas, tādējādi atgriežot Latvijā mākslinieka trimdā radīto mantojumu.”
Aizvadītajā rudenī, izpildot Rožlapu ģimenes pēdējo vēlēšanos, LNOB Sarkandaugavas Kalna kapos apbedīja dzimtas pelnus. Pie kapavietas uzstādīts tēlnieka Bruno Strautiņa veidots piemineklis, simboliski noslēdzot Rožlapu dzimtas atgriešanos dzimtenē.
Pēteris Rožlapa darbu Latvijas Nacionālajā operā sāka 1925. gadā kā scenogrāfa Ludolfa Liberta asistents, bet 1935. gadā kļuva par operas galveno scenogrāfu. Viņš radījis skatuves ietērpus virknei nozīmīgu iestudējumu, tostarp Alfrēda Kalniņa operai “Baņuta”, Džuzepes Verdi “Aīdai” un “Masku ballei”, Mocarta “Burvju flautai”, Čaikovska baletam “Gulbju ezers”, kā arī citām operām un baletiem.
1944. gadā Pēteris Rožlapa kopā ar ģimeni bija spiests doties trimdā uz ASV, kur pavadīja mūža otro pusi. Par vēlmi atgriezt tēva māksliniecisko mantojumu Latvijā LNOB 2024. gada vasarā informēja mantojuma pārvaldītājs Ārons Makkrea (Aaron McCrea).
Latvijas Nacionālā opera un balets pauž gandarījumu par iespēju godināt Pētera Rožlapas piemiņu un bagātināt Latvijas kultūras telpu ar viņa radošo mantojumu.