Ļaudis atvadās no latviešu baletdejotāja un aktiera Haralda Ritenberga
FOTO: pēdējā gaitā pavada izcilo latviešu baletdejotāju un aktieri Haraldu Ritenbergu
29. decembrī Nacionālās operas un baleta (LNOB) Beletāžas zālē no plkst. 12 līdz 13 notika atvadīšanās no izcilā latviešu baletdejotāja, pedagoga un kinoaktiera Haralda Ritenberga.
Jau vēstīts, ka 21. decembrī miris viens no visu laiku izcilākajiem latviešu baletdejotājiem, pedagogs un kinoaktieris Haralds Ritenbergs.
Ritenbergs LNOB baleta trupā dejoja no 1951. līdz 1977. gadam un kļuva par vienu no spilgtākajiem pēckara paaudzes romantiskā baleta ideāliem. Viņa plastisko eleganci un vīrišķīgo cēlumu novērtēja gan skatītāji, gan kolēģi.
Savā karjerā Ritenbergs atveidoja vairāk nekā 40 nozīmīgas lomas, tostarp Zigfrīdu "Gulbju ezerā", princi Albertu "Žizelē", Gireju "Bahčisarajas strūklakā" un Romeo "Romeo un Džuljetā".
Ritenberga talants izpaudās arī latviešu kino, kur viņš radīja paliekošus tēlus filmās "Šķēps un roze", "Nauris", "Vella kalpi" un "Vella kalpi vella dzirnavās".
Svarīgs bija arī Ritenberga devums horeogrāfijas pedagoģijā - viņš bija Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pedagogs, direktors un mākslinieciskais vadītājs no 1978. līdz 2017. gadam, audzinot vairākus izcilus Latvijas baleta solistus.