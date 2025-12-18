Latvijas Nacionālais balets ar "Gulbju ezeru" dodas viesizrādēs uz Itāliju
Latvijas Nacionālais balets devies viesizrādēs uz Teatro Regio Turīnā (Itālija), kur laikā no 19. līdz 28. decembrim sniegs deviņas baleta Gulbju ezers viesizrādes.
Galvenās lomas izrādēs dejos solisti Jūlija Brauere, Annija Kopštāle, Jolanta Lubēja, Sabīne Strokša, Amirs Dodarhodžajevs, Dariuss Florians Katana, Eidens Viljams Konefrijs un Viktors Seiko. Turīnas Teatro Regio orķestri diriģēs Mārtiņš Ozoliņš.
“Ir liels gods viena gada laikā doties viesizrādēs uz diviem nozīmīgiem Itālijas teātriem. Pavasarī ar baletu Apburtā princese viesojāmies Kaljāri, un tagad mūs uzņem Turīnas opera — viens no ievērojamākajiem teātriem Itālijā, kur uzstājas tādas trupas kā Kubas Nacionālais balets, Bežāra balets, un nesen viesojās arī populārais projekts Roberto Bolle un draugi. Latvijas Nacionālajam baletam tā ir liela atzinība. Ir patiess gandarījums, ka uz visām deviņām izrādēm biļetes ir izpirktas. Viesizrādēs devusies gandrīz visa trupa, un galvenās lomas dejos četri vadošo dejotāju sastāvi. Protams, Ziemassvētkos ir grūti būt prom no mājām, taču viesizrādes vienmēr dod jaunu enerģiju un iedvesmu,” saka Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis.
Pētera Čaikovska baleta Gulbju ezers iestudējums pirmizrādi piedzīvoja 2020. gadā. To veidojuši horeogrāfs-inscenētājs Aivars Leimanis, diriģents Mārtiņš Ozoliņš, scenogrāfs Huans Giljermo Nova, kostīmu mākslinieks Roberts Perdziola un gaismu mākslinieks Ainārs Pastars. Baleta horeogrāfs-inscenētājs Aivars Leimanis saglabājis Mariusa Petipā un Ļeva Ivanova oriģinālo horeogrāfiju, papildinot to ar jaunām variācijām princim Zigfrīdam, dejām un jaunu iestudējumu baleta ceturtajam cēlienam.
Latvijas Nacionālais balets viesizrādēs dosies arī 2026. gada pavasarī – Budapeštā tiks izrādīts Marko Gekes balets Ņižinskis, savukārt Igaunijas Nacionālajā operā un Lietuvas Nacionālajā operas un baleta teātrī – Aivara Leimaņa balets Esmeralda.