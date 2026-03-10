Pēc runām par iespējamiem pārkāpumiem “Ozempic” izrakstīšanā ārsti brīdina par sekām
Pēc Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdes, kurā tika pieminēti iespējami medikamenta “Ozempic” neatbilstošas izrakstīšanas atsevišķi gadījumi, Latvijas Endokrinologu asociācija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija uzsver – iespējamie pārkāpumi ir jāizvērtē, taču tie nedrīkst radīt maldinošu priekšstatu par diabēta ārstēšanas praksi Latvijā kopumā.
Ārsti atgādina, ka GLP-1 receptoru agonisti, kuru vidū ir arī “Ozempic”, ir viena no nozīmīgākajām mūsdienu 2.tipa cukura diabēta terapijas zāļu grupām. Šie medikamenti palīdz ne tikai kontrolēt glikozes līmeni asinīs, bet arī uzlabo vielmaiņu, samazina ķermeņa masu un sniedz papildu sirds un asinsvadu un nieru aizsardzību.
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidents Ainis Dzalbs uzsver: “Ja tiek konstatēti atsevišķi medikamenta izrakstīšanas gadījumi, kas neatbilst noteikumiem, tie noteikti ir jāizmeklē un jānovērš. Taču tas nedrīkst kļūt par iemeslu ierobežot ārstēšanas iespējas pacientiem ar cukura diabētu.
Vienlaikus jāņem vērā, ka daudzās Baltijas un Skandināvijas valstīs šīs zāles jau ilgāku laiku tiek uzsāktas arī primārajā veselības aprūpē. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai pacientiem nepieciešamā terapija būtu pieejama savlaicīgi, arī ģimenes ārstu līmenī, un lai kompensējamo zāļu nosacījumi atbilstu mūsdienu diabēta ārstēšanas vadlīnijām.”
Savukārt Latvijas Endokrinologu asociācijas valdes priekšsēdētāja Una Gailiša uzsver, ka diskusijās par atsevišķiem gadījumiem nedrīkst pazaudēt galveno mērķi - nodrošināt pacientiem savlaicīgu un mūsdienīgu ārstēšanu.
“Diabēts ir hroniska slimība, kuras ārstēšanā būtiska ir savlaicīga pieeja efektīvai terapijai. Ja ir aizdomas par neatbilstošu medikamentu izrakstīšanu, tas noteikti ir jāizvērtē, taču vienlaikus jāraugās, lai diabēta pacientiem Latvijā ārstēšana būtu pieejama atbilstoši mūsdienu medicīnas iespējām un starptautiskajām vadlīnijām,” skaidro Gailiša.
Abas ārstu organizācijas uzsver, ka tāpēc ir svarīgi paplašināt ģimenes ārstu iespējas nozīmēt jaunākās paaudzes medikamentus 2. tipa diabēta ārstēšanai, kā arī pilnveidot GLP-1 receptoru agonistu un insulīna preparātu izrakstīšanas nosacījumus, lai tie atbilstu starptautiskajām klīniskajām vadlīnijām. Vienlaikus nepieciešams uzlabot endokrinologu pieejamību, mazinot pacientu gaidīšanas rindas uz konsultācijām.
Tāpat ārsti atgādina, ka diabēta aprūpe Latvijā joprojām prasa vēl vairākus būtiskus uzlabojumus.
Piemēram, nepieciešams rast risinājumu, lai 1. tipa diabēta pacientiem valsts apmaksātu nepārtrauktās glikozes līmeņa monitorēšanas sensorus un insulīna sūkņus, kas palīdz izvairīties no bīstamām cukura līmeņa svārstībām un samazina komplikāciju risku.
Latvijas Endokrinologu asociācija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija uzsver, ka diabēta pacientu aprūpes uzlabošanai Latvijā nepieciešama ciešāka sadarbība starp ģimenes ārstiem un speciālistiem, savlaicīga pieeja ārstēšanai un skaidra, pacientiem saprotama veselības politika.