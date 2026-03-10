“Uzminēt sešus skaitļus ir gandrīz neiespējami” - rīdzinieks, kuru no miljoniem šķīra viens skaitlis, atceras savu veiksmīgo vakaru
Aizvadītajā trešdienā kāds 58 gadus vecs rīdzinieks, kurš strādā tirdzniecības nozarē, Vikinglotto izlozē uzminējis sešus skaitļus un laimējis 135 009,90 eiro – lielāko laimestu starp visām 10 Vikinglotto dalībvalstīm.
Laimētājs tradicionāli piedalās skaitļu loterijās ar lieliem iespējamajiem laimestiem, piemēram, Vikinglotto un Eurojackpot. Skaitļus vīrietis vienmēr izvēlas pats, balstoties intuīcijā, un tiem nav īpašas simboliskas nozīmes.
Par laimestu rīdzinieks uzzināja trešdienas vakarā, kad savā e-pastā saņēma ziņu no Latvijas Loto. Pēc saņemtās vēstules viņš pārbaudīja savu Vikinglotto biļeti un konstatēja, ka sakrīt seši izlozētie skaitļi. Pirmajā brīdī kungu pārņēmusi nerealitātes sajūta. “Bija tāds kā neticības mirklis – vai tas tiešām notiek ar mani? Jo, ja padomā, uzminēt sešus skaitļus ir gandrīz neiespējami. Acīmredzot tajā vakarā zvaigznes bija nostājušās man par labu,” atklāj rīdzinieks.
Laimētājam pietrūka uzminēt vēl vienu skaitli, lai iegūtu vairāk nekā 13 miljonus eiro vērtu Vikinglotto uzkrājumu. Tomēr viņš uzsver, ka par to neskumst, jo lielākais ieguvums ir piedzīvotais brīdis. “Lielākais ieguvums ir sajūta, ka tas tiešām notika ar mani, nevis pats laimests,” viņš saka ar smaidu.
Uz laimesta noformēšanu rīdzinieks ieradās kopā ar sievu, ar kuru arī dalījies priekā par negaidīto notikumu. Par laimesta izmantošanu ģimene lēmumu pieņemt vēl nesteidzas, taču laimētājs atzīst, ka noteikti iepriecinās sievu ar īpašu dāvanu.
Laimīgā Vikinglotto biļete ar četriem spēles variantiem par 4 eiro iegādāta internetā, iLOTO.
Vikinglotto ir starptautiska loterija, kurā ik trešdienu piedalās spēlētāji no desmit Eiropas valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes, Slovēnijas un Beļģijas.
2026. gada sākums Latvijas Loto spēlētājiem bijis īpaši veiksmīgs. Starp lielākajiem laimestiem minami: Ziemassvētku loterijā laimēti 250 000 eiro, Auto loterijā laimēta automašīna Audi Q8 (kopējā laimesta vērtība ir 149 860,94 eiro), Sporta loterijā – 123 000 eiro, bet Simtgades loterijā jau divreiz laimēti 100 000 eiro.