Talsu novadā tēvs 2,5 promiļu reibumā pieskatījis mazgadīgus bērnus
Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijā saņemta informācija, ka Talsu novadā, kādā īpašumā atrodas vīrietis alkohola reibumā un dzīvoklī kopā ar viņu atrodas mazgadīgi bērni. Vīrietim konstatētas 2,50 promiles, pēc kā sazvanīti bērnu vecvecāki, kuri ieradušies pakaļ bērniem. Valsts policijā pret bērna tēvu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
7. martā ap pulksten 21.30 Valsts policijā saņemta informācija no Talsu novada pašvaldības policijas, ka Talsu novadā, Valdemārpilī, kādā adresē atrodas vīrietis alkohola reibumā un ar viņu kopā ir viņa mazgadīgie bērni, taču ārdurvis esot aizslēgtas.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas, iedodoties notikuma vietā, sastapa Talsu novada pašvaldības policiju, kuras darbinieki jau bija tikuši dzīvoklī un paskaidroja, ka bija saņēmuši informāciju par to, ka kāpņutelpā atrodas uz trepēm guloša sieviete alkohola reibumā, kurai, iespējams, bija krampji, tāpēc pašvaldības policijas amatpersonas izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Noskaidrojot lietas apstākļus, konstatēts, ka kādā dzīvoklī atrodas sievietes draugs alkohola reibumā un viņa nepilngadīgie bērni.
Likumsargiem pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem klauvēt pie durvīm un loga, izdevās sazvanīt vienu no dzīvoklī esošajiem mazgadīgajiem bērniem, kurš pienāca pie durvīm un tās atslēdza.
Ieejot dzīvoklī, Valsts policijas amatpersonas sastapa tur divus mazgadīgus zēnus, kuri pastāstīja, ka ir paēduši un spēlējušies ar telefoniem. Dzīvokļa tālākajā istabā gultā, ciešā miegā gulēja vīrietis. Pamodinot viņu, veikta alkohola koncentrācijas pārbaude viņa izelpā, konstatējot, ka viņš atradies 2,50 promiļu reibumā.
Vīrietis pastāstīja, ka nedzīvo kopā ar bērnu māti un viņai esot atņemtas bērnu aprūpes tiesības, taču viņš bērnus zaudēt nevēlas. Apsekojot personu dzīvesvietu, istabās tika konstatēta nekārtība, izmētātas mantas un istabā uz galda atradās glāzes ar alkoholam raksturīgu smaku, savukārt virtuvē zem izlietnes atradās vairākas tukšas alkohola pudeles.
Notikuma vietā ieradās zēnu vectēvs un vecmāmiņa, kuri palīdzēja zēniem saģērbties, paņemt savas mantas un apsolīja parūpēties par mazbērniem. Tāpat informācija nodota Bāriņtiesai un Sociālajam dienestam.
Valsts policijā pret bērnu tēvu uzsākts administratīvā pārkāpuma process par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību.
Policija uzsver, ka viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību!