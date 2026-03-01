ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.
Dubaijā jau kopš agra rīta dzirdami spēcīgi sprādzieni; ziņo par trāpījumiem lidostas apkaimē. VIDEO
Svētdienas rītā Tuvajos Austrumos sākusies jauna un masīva uzbrukumu sērija. Kā ziņo ārvalstu mediji, Irāna veikusi triecienus vairākiem mērķiem reģionā, tostarp Dubaijai, kur fiksēti trāpījumi starptautiskās lidostas tuvumā.
Aģentūra "Reuters", atsaucoties uz aculieciniekiem un vietējiem avotiem, ziņo, ka Dubaijā jau kopš agra rīta dzirdami vairāki spēcīgi sprādzieni. Tiek ziņots par trāpījumiem stratēģiski svarīgajā lidostas rajonā, kas varētu pilnībā paralizēt aviosatiksmi vienā no pasaules noslogotākajiem tranzīta punktiem.
🔥Chaos and destruction at Dubai airport
#WorldWar3: Dubai International Airport - HIT💥
DUBAI.
Dubai international airport
Dubai international airport पर ईरानी ड्रोन हमले की खबर।— Sanju (@SanjuKu79832010) March 1, 2026
टर्मिनल में धुआँ और नुकसान, यात्रियों को इमरजेंसी में बाहर निकाला गया।
टर्मिनल का हिस्सा क्षतिग्रस्त, मलबे से हल्का नुकसान...
कई लोग घायल, फ्लाइट्स बाधित। स्थिति अभी भी नाजुक। pic.twitter.com/qBafdqguJt
Arī telekanāls CNN informē par "jaunu triecienu vilni" visā Tuvo Austrumu reģionā. Saskaņā ar medija rīcībā esošo informāciju, svētdienas rītā Irāna palaidusi bezpilota lidaparātus un raķetes ne tikai uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, bet arī Izraēlas, Kataras, Bahreinas un Irākas virzienā.
Aculiecinieki no Kataras galvaspilsētas Dohas ziņo, ka sestdienas rītā dzirdējuši vairākus sprādzienus, bet Kataras televīzijas kanāls "Al-Jazeera" vēsta par 11 eksplozijām.
Par sprādzieniem saņemtas ziņas arī no Bahreinas galvaspilsētas Manāmas, kur aculiecinieki dzirdējuši vismaz četras eksplozijas. Sociālās saziņas vietnēs izplatīti fotoattēli, kuros it kā redzama kāda Manāmas viesnīca, kam trāpījuši Irānas raidītie šāviņi.
Jau vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Triecienos nogalināts Irānas augstākais garīgais līderis ajatolla Ali Hamenei.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
Izraēlas un ASV triecienos Irānā sestdien 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, sestdienas vakarā pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.