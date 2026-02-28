VIDEO: “Nepatīk man vairs nekas!” pasažiere “airBaltic” reisā, kurš palicis Dubaijā Jauns.lv informē, ka dzirdēti sprādzieni pilsētā
Jauns.lv ir izdevies sazināties ar vienu no “airBaltic” reisa BT792 (Dubaija-Rīga) pasažierēm, kura informē, ka pilsētas teritorijā ir dzirdami sprādzieni.
“Reuters” jau informēja, ka Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos šovakar atskanējuši skaļi sprādzieni un aculiecinieki nofilmējuši ugunsgrēku kādā namā, spriežot pēc medijos paustā, tā dēvēto “Palmu salu” tuvumā tuvumā.
Saziņā ar Jauns.lv minētā “airBaltic” reisa pasažiere izstāstīja, ka arī no vietas, kur šobrīd atrodas viņa, bija dzirdami skaļi sprādzieni.
“Mums blakus arī trāpīja, kaut kāda rūpnīca laikam. Nepatīk man vairs nekas... tur nebūs labi,” rakstīja sieviete. "Reuters", atsaucoties uz Apvienoto Arābu Emirātu valdības struktūru paziņojumiem, arī vēsta, ka valsts nesen pārtvērusi vēl vienu Irānas raidītu raķešu vilni.
No rīta informējām, ka, saistībā ar Izraēlas un ASV militārajiem triecieniem Irānai “airBaltic” reiss BT792 maršrutā Dubaija–Rīga drošības apsvērumu dēļ neilgi pēc pacelšanās atgriezās Dubaijā.
Sākumā aviosabiedrība plānoja, ka pēc degvielas uzpildes lidmašīna atkārtoti pacelsies un lidojumu uz Rīgu veiks, izmantojot alternatīvu maršrutu un citu valstu gaisa telpas (Ēģiptes vai Saūda Arābijas).
Šobrīd “airBaltic” Jauns.lv norāda, ka lidojums ir pārcelts uz 1. martu, bet situācija vēl var mainīties:
🇬🇧 airBaltic announces that due to regional airspace closures, all airBaltic flights to and from Dubai have been temporarily suspended until March 2, 2026 included, and BT792 from Dubai to Riga on March 3, 2026.— airBaltic (@airBaltic) February 28, 2026
The safety and security of passengers, employees and flights is the… pic.twitter.com/cEwJqweHjp
“Sekojam līdzi un apzinām pasažierus, tas var aizņemt laiku un radīt neērtības, bet mūsu prioritāte ir drošība. Kopumā “airBaltic” reisi uz Dubaiju un no tās ir apturēti līdz 02.03.,” Jauns.lv informēja aviokompānijas runasvīrs Augusts Zilberts.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Izraēla un ASV sestdien sāka uzbrukumu Irānai, un raķešu triecienos tur cietusi gan Teherāna, gan vairākas citas pilsētas. Irāna veic atbildes triecienus Izraēlai, kā arī ASV armijai Bahreinā un citās Persijas līča reģiona valstīs.