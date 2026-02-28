Izraēla un ASV veikušas preventīvu triecienu Irānai; Irāna atbildot raidījusi raķetes un dronus
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai. Par to paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs. Viņš norādījis, ka tas darīts, lai novērstu draudus Izraēlai.
Operācijā piedalās arī Amerikas Savienotās Valstis, ziņoja "New York Times", atsaucoties uz avotu.
"Izraēlas valsts veica preventīvu triecienu Irānai, lai novērstu draudus Izraēlai," sacīja Kacs.
Avots Izraēlas Aizsardzības ministrijā aģentūrai "Reuters" pastāstīja, ka trieciens tika saskaņots ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Operācija tika plānota pirms vairākiem mēnešiem, un precīzs sākuma datums tika noteikts pirms vairākām nedēļām, piebilda amatpersona.
Laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz avotu, ziņo, ka ASV ir tieši iesaistītas operācijā. Pēc ASV amatpersonas teiktā, desmitiem triecienu veic amerikāņu lidmašīnas, kas izvietotas bāzēs Tuvajos Austrumos, tostarp uz lidmašīnu bāzes kuģiem.
Vārdā neminēta ASV amatpersona apstiprināja šo informāciju aģentūrai "Reuters". "ASV uzbrūk Irānai no gaisa un jūras," viņš paziņoja.
Teherānas centrā bija dzirdami sprādzieni, un virs pilsētas paceļas dūmu mutuļi, apstiprināja Irānas ziņu aģentūra IRNA.
"Sprādzienu veids liecina, ka tas ir raķešu uzbrukums," vēsta Irānas ziņu aģentūra "Fars".
Pirmais trieciens Teherānā veikts netālu no augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei biroja.
Augstākais līderis Ali Hameneji neatrodas Irānā. Viņš atrodas drošā vietā, aģentūrai "Reuters" pastāstīja viņa pārstāvis.
Gaidot atriebības triecienu, visā Izraēlā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, un iedzīvotājiem ir ieteikts palikt bumbu patvertņu tuvumā.
Ziņu aģentūra AFP un Kataras telekanāls "Al Jazeera" iepriekš ziņoja, ka Bahreinā sestdien dzirdami sprādzieni.
Dienu iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps brīdināja, ka, iespējams, būs jāpieņem "grūts lēmums" attiecībā uz Irānu. Pēdējās nedēļās ir pieaudzis saspīlējums par iespējamiem ASV triecieniem Irānai, mēģinot vienoties par Irānas kodolprogrammu.
Svarīga informācija Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atrodas Izraēlā
Valstspiederīgos, kuri ir devušies īslaicīgā braucienā uz Izraēlu un kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai atgrieztos Latvijā, ĀM aicina sazināties ar Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +3712633 7711 vai e-pastu: "palidziba@mfa.gov.lv".
Brīdinājums ceļotājiem nedoties uz Irānu bija spēkā jau kādu laiku. Šobrīd ĀM brīdinājums nav atjaunots, tomēr iepriekš ministrija aicināja uz Irānu nedoties, ņemot vērā plašos protestus Irānā, neprognozējamo iekšpolitisko attīstību un spēkā esošos telekomunikāciju sakaru ierobežojumus šajā valstī, kā arī saspringto drošības situāciju reģionā.
Kas notika?
Neilgi pēc pulksten 9:30 pēc Teherānas laika (pulksten 8:00 pēc Latvijas laika) Irānas plašsaziņas līdzekļi ziņoja par sprādzieniem galvaspilsētā. Publicētajos attēlos redzami dūmi virs pilsētas Džomhūri laukuma un Hasana Abada laukuma.
Sprādzieni dzirdēti arī vairākās citās valsts pilsētās, tostarp Isfahānā, Kumā, Karadžā un Kermānšāhā. Upuru vai ievainoto skaits pagaidām nav zināms.
"Tasnim" ziņu aģentūra vēstīja, ka Irānas gaisa telpa kopš uzbrukumiem ir slēgta.
Tikmēr Izraēlā pulksten 8:15 pēc vietējā laika (pulksten. 8:15 pēc Latvijas laika) visā valstī bija dzirdamas sirēnas, brīdinot cilvēkus par iespējama atriebības raķešu uzbrukuma draudiem no Irānas.
Cilvēki tiek brīdināti atturēties no pulcēšanās un došanās uz skolu un darbu, ja vien tas nav nepieciešams. Norādījumi ir spēkā līdz pirmdienas plkst. 20:00.
Saskaņā ar Izraēlas plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju, Izraēlas gaisa telpa ir slēgta arī civilajiem lidojumiem.
Ko paziņojušas ASV un Izraēla?
Donalds Tramps vietnē "Truth Social" publicēja video, kurā apstiprināja ASV iesaisti.
"Pirms neilga laika Amerikas Savienoto Valstu armija sāka plaša mēroga kaujas operācijas Irānā," viņš paziņoja.
"Mūsu mērķis ir aizstāvēt Amerikas tautu, novēršot nenovēršamus draudus no Irānas režīma," viņš vēstīja, piebilstot, ka Vašingtonas mērķis ir "nodrošināt, lai Irāna neiegūtu kodolieroci".
Viņš arī aicināja Irānas tautu palikt patvērumā un nepamest savas mājas.
"Kad būsim pabeiguši, pārņemiet savu valdību," viņš teica. "Tā būs jūsu ziņā. Šī, iespējams, būs jūsu vienīgā iespēja paaudžu paaudzēs."
Arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu līdzīgi aicināja visus Irānas iedzīvotājus "atmest tirānijas jūgu un panākt brīvu un mierīgu Irānu".
Pateicoties Trampam, viņš atkārtoja savu vēstījumu, ka Irāna "nedrīkst būt bruņota ar kodolieročiem, kas ļautu tai apdraudēt visu cilvēci".
"Mūsu kopīgā rīcība radīs apstākļus, lai drosmīgā Irānas tauta varētu ņemt savu likteni savās rokās."
Viņš arī ieteica Izraēlas pilsoņiem ievērot varas iestāžu norādījumus. Iepriekš Izraēlas aizsardzības ministrs visā Izraēlā izsludināja "īpašu un pastāvīgu ārkārtas stāvokli".
Kā reaģējusi Irāna?
Izraēlas armija paziņo, ka ir identificējusi Irānas Izraēlas virzienā raidītās raķetes, sakot, ka tā strādā, lai "pārtvertu un nepieciešamības gadījumā uzbruktu draudiem".
Haifas pilsētā un citviet Izraēlā ir dzirdēti sprādzieni, taču pašlaik nav skaidrs, vai tie bija triecieni vai pārtveršanas.
Citviet reģionā Bahreinas valsts ziņu aģentūra ziņoja, ka ASV Jūras spēku 5. flotes apkalpošanas centrs, kas atrodas Bahreinā, ir "ticis pakļauts raķešu uzbrukumam".
Tas notika pēc tam, kad Bahreinas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka ir ieslēgtas ārkārtas sirēnas, un aicināja iedzīvotājus saglabāt mieru un doties uz tuvāko drošo vietu.
Izraēlieši ir brīdināti atturēties no pulcēšanās un došanās uz skolu un darbu, ja vien tas nav nepieciešams. Norādījumi ir spēkā līdz pirmdienas plkst. 20:00, paziņoja varas iestādes.
Saskaņā ar Izraēlas plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju, Izraēlas gaisa telpa ir slēgta arī civilajiem lidojumiem.
Kā reaģējusi pasaule
Eiropas Savienības augstākā diplomāte Kaja Kallasa jaunākos notikumus nosauca par "bīstamiem".
"ES ir noteikusi stingras sankcijas pret Irānu un atbalstījusi diplomātiskus risinājumus, tostarp kodolenerģijas jautājumā," viņa paziņoja X, piebilstot, ka ir runājusi ar Izraēlas un citu reģionu ārlietu ministriem.
"Civiliedzīvotāju aizsardzība un starptautiskās humanitārās tiesības ir prioritāte."
Lielbritānijas valdības pārstāvis sacīja, ka viņi nevēlas redzēt "turpmāku eskalāciju plašākā reģionālā konfliktā".
"Mūsu tūlītēja prioritāte ir Lielbritānijas pilsoņu drošība reģionā," teikts paziņojumā, bet piebilsts: "Mēs esam gatavi aizsargāt savas intereses."
Paredzams, ka premjerministrs Kīrs Stārmers sestdien vadīs valdības ārkārtas Kobras komitejas sanāksmi.
No tā jāsecina, ka Lielbritānija nebija iesaistīta ASV un Izraēlas triecienos.
Tikmēr Krievija ir nosodījusi ASV un Izraēlas triecienus Irānai, nosaucot tos par "neapdomīgu rīcību".
"Ir arī nosodāmi, ka uzbrukumi atkal tiek veikti, aizbildinoties ar atjaunotu sarunu procesu," paziņoja Ārlietu ministrija, atsaucoties uz piektdien notikušajām ASV un Irānas kodolsarunām.
Paziņojumā arī starptautiskā sabiedrība tika aicināta izvērtēt to, ko tā nosauca par "bezatbildīgām darbībām, kuru mērķis ir graut mieru, stabilitāti un drošību" reģionā.
Arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže uzsvēra, ka stabilitāte Tuvo Austrumu reģionā ir būtiska globālajai drošībai.
Viņa norādīja, ka Latvija rūpīgi seko notikumiem Tuvajos Austrumos un ir pastāvīgā kontaktā ar Latvijas vēstniecībām, Eiropas Savienības (ES) valstīm un citām valstīm.
Bražei šorīt bijusi telefonsaruna ar Izraēlas Ārlietu ministrijas vadītāju Gideonu Sāru un Jordānijas ārlietu ministru Aimanu Safadi.
"Latvija aicina visas puses ievērot savaldību, civiliedzīvotāju aizsardzību un nepieļaut turpmāku eskalāciju. Stabilitāte reģionā ir būtiska globālajai drošībai," uzsvēra Braže.
Daudzas aviokompānijas apturējušas lidojumus
Vācijas aviokompānija "Lufthansa" paziņoja, ka nedēļas nogalē ir apturējusi lidojumus uz Dubaiju un no tās, kā arī uz Izraēlas, Libānas un Omānas galvaspilsētām līdz 7. martam. Arī "Wizz Air" ir apturējusi lidojumus līdz 7. martam Izraēlā, Dubaijā un Abū Dabī, kā arī Ammānā Jordānijā. Arī dažas reģiona valstis, tostarp Irāka un Jordānija, ir slēgušas savu gaisa telpu. Apvienotie Arābu Emirāti paziņoja, ka piesardzības nolūkos ir "daļēji un uz laiku" slēguši savu gaisa telpu.